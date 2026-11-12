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Abogados de Vadhir Derbez desconocen el nuevo caso de abuso contra el actor

El actor y cantante Vadhir Derbez aún no es notificado por la anterior denuncia, que enfrenta desde abril

Noviembre 12, 2026 • 
Alejandro Flores
vadhir derbez (4).jpg

Vadhir

Instagram

Vadhir Derbez no se esconde.

Así lo aseguran sus abogados. No obstante, el actor no se ha presentado a su audiencia inicial... porque la Fiscalía no lo ha encontrado en ninguno de los seis domicilios que tiene registrados... y sus abogados dicen que es “obvio” si lo que hace la Fiscalía es buscarlo en México cuando es bien sabido que vive en el extranjero.
En enredo legal en el que está envuelto el actor se ha enrarecido aún más desde que surgió, la semana pasado, un nuevo caso de abuso que, presuntamente, sucedió durante un crucero.
Vadhir enfrenta desde abril de este año una acusación por abuso, contra la cual ha hablado públicamente para rechazarla e incluso denunciar que se trata de un intento de extorsión orquesta por un grupo delictivo dedicado ala trata de personas.
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¿Qué se sabe del nuevo caso contra Vadhir?

No obstante, sobre el nuevo caso, en el que una joven menor de edad presuntamente lo denunció por el delito de violaci0n, el hermetismo es evidente, tanto de parte de Derbez como de los abogados de la supuesta víctima.

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Ahora, Enrique González Casanova, uno de los abogados de Vadhir, confiesa que desconocen la naturaleza de este caso.

“No tengo la menor idea, no tengo conocimiento de ese asunto”.

La declaración del abogado contrasta con la versión del despacho de la supuesta víctima, que asegura que la denuncia avanza en la Fiscalía desde la semana pasada.

González Casanova reitera:

“Habrá que ver qué dice; se que es un buen despacho pero no tengo conocimiento de nada”.

vadhir derbez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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