Muere el papá de la conductora regia Cecy Gutiérrez

“Si pudiera pedir un deseo, le pediría a Diosito que nunca te sientas mal, que no te duela nada y que no dejes de reírte”.

Este 3 de julio, el programa ‘Hoy’ anunció el sensible fallecimiento del padre de la conductora regia, Cecy Gutiérrez. Los presentadores lamentaron el deceso y le enviaron sus condolencias.

Pocos son los detalles que se han filtrado sobre el fallecimiento, sin embargo, por el pasado día del padre, Gutiérrez compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías y un emotivo mensaje.

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“Pá; que diaaaa

Siempre me acuerdo de mi infancia y no es casualidad, es porque siempre estuvo llena de amor, divertida, apapachada, protegida. Siempre queriendo irme contigo a todos lados, hasta a los más aburridos con tal de estar pegada a ti, ( tu chicle) . Nunca me faltó tu apoyo, tu abrazo, tu protección y la seguridad de saber que siempre estabas para mí e incluso nos hicimos cómplices de varias travesuras y nos reímos hasta llorar. Crecí en amor y eso ha sido uno de los regalos más grandes de mi vida.

No sé si sepas realmente cuánto significas para mí. tú eres de esas personas que merecen 500 años en total plenitud.

Quiero que sepas que todo lo bueno que hay en mí lleva un pedacito de ti. Gracias por enseñarme con tu ejemplo, por cuidar de mí y por hacerme sentir siempre tu hija, a la que siempre le dijiste “no estás sóla “ uyyyy las 3 palabras más fuertes y con gran garantía para sentirme, la más segura, la más amada.

Si pudiera pedir un deseo, le pediría a Diosito que nunca te sientas mal, que no te duela nada y que no dejes de reírte y sacarme la lengua cada vez que nos vemos. TE AMO PÁ con todo mi corazón”.

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Hasta el momento, la propia Cecy no se ha pronunciado al respecto.

Descanse en paz.