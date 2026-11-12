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Fabiana Perzabal

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Famosos
Fallece el padre de Fabiana Perzabal, actriz de ‘Mujeres Asesinas’
El señor Carlos Manuel Perzabal Marcué deja una huella imborrable en sus hijas y en el ámbito político y editorial de México.
Noviembre 12, 2026
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Ericka Rodríguez