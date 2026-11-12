Adulto mayor FUE ABANDONADO afuera de una clínica del IMSS en Ecatepec; lo trajeron desde California

La Policía Municipal resguardó a un hombre de la tercera edad, quien provenía de Estados Unidos y presenta problemas de salud. El señor fue abandonado por desconocidos afuera de una clínica del IMSS en Ecatepec.

Según versiones, don Próspero Infante Gutiérrez, de 67 años, es originario del norte de Carolina y tiene problemas de movilidad.

Dos sujetos lo trasladaron en avión desde Estados Unidos a un domicilio en el Estado de México y a la media noche fue llevado afuera de la clínica, donde lo abandonaron.

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Ante el delicado panorama, los uniformados pidieron la intervención de la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas, sin embargo al realizar un rastreo de datos no se encontraron con ninguna ficha de búsqueda.

Don Próspero presenta problemas de salud, utiliza una sonda y muestra incapacidad parcial o total para mover una o más partes del cuerpo.

Cabe señalar que el IMSS le brindó atención y también intervino la Unidad de Atención a Víctimas quienes lo valoraron e hicieron reportes a la Procuraduría del DIF.

Infante Gutiérrez dijo que tendría parientes en Tamaulipas.

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Finalmente, la Fiscalía de Género Mexiquense emitió una ficha de localización de familiares y buscará coordinarse con sus homólogos de Tamaulipas para rastrear alguna red de apoyo del abuelito.