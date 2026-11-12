¿Quién es Jlexis, el influencer de 25 años que parece enamorado de Doña Alegría en La Mansión VIP?

Jlexis ha tenido varios momentos de cercanía con Doña Alegría, la mamá de Poncho de Nigris, que actualmente participa en La Mansión VIP.

Un video que recopila esos momentos, muestra a Jlexis teniendo largas charlas con doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, así como arrebatos de cariño y solidaridad, como arreglarle el micrófono en el cuello cada vez que se le desacomoda.

Esas acciones han generado uno de los primeros shipeos de esta segunda temporada de La Mansión VIP.

La fama de Jlexis

Jlexis es un cantante urbano puertorriqueño que comenzó a hacer música desde muy pequeño.

Su popularidad explotó en 2021 con la publicación de canciones que fusionaban los ritmos locales con el reguetón: “Astronauta” e “Increíble”.

Al mismo tiempo, comenzó a hacer transmisiones que se hicieron virales y lo convirtieron en uno de los gamers más populares de su país.

En su perfil de redes sociales suele compartir momentos de su vida cotidiana, incluso aspectos familiares, lo que lo convierte en un artista muy cercano con sus seguidores.

El portal Buena Música define su música como una expresión de la generación a la que pertenece.

“Al ser un artista de la generación Z (nacido en el 2000), su sonido no es rígido, sino que fluye entre varias corrientes. Crecer en la isla (Puero Rico) influyó profundamente en su personalidad”.

También se argumenta que “la calidez, la forma de hablar y la jerga que utiliza en sus canciones y transmisiones son reflejo de una niñez vivida en contacto directo con la cultura popular boricua, lo que le dio la autenticidad que sus fanes valoran”.

Su vida sentimental es un misterio pero durante su participación en el reality show La casa de Alofoke, comenzó un acercamiento romántico con Daniela Barranco.

Tuvieron varios besos en vivo y al salir del reality, han publicado contenido juntos en sus redes sociales.