Adal Ramones pide respeto pero lo ignoran Niurka, Ivonne Montero, Kevyn y Julio Camejo

Los nominados de esta semana en La Granja VIP son Ivonne Montero, Kevyn Bicolor, Niurka Marcos y Julio Camejo.

Todos ellos son parte del mismo equipo, llamado Los Disfuncionales, aunque algunos seguidores del reality consideran que Niurka ya traicionó al grupo esta semana.

Y eso fue lo que marcó la Asamblea en la que cada uno hizo dos nominaciones.

Y el enfrentamiento más duro fue el que protagonizaron Niurka Marcos contra Ivonne Montero.

Desde el inicio del reality, estas dos famosas han tenido pleitos pero parecía que se habían arreglado, pues pertenecen al mismo equipo de Los Disfuncionales.

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Los gritos de Niurka e Ivonne

Pero en las nominaciones explotaron uno contra la otra.

Se gritaron durante un minuto, hasta que Adal Ramones, conductor del reality, les pidió respeto... y entonces se gritaron más fuerte.

Hasta en tres ocasiones Adal intentó poner orden en su discusión pero cada vez que Ivonne comenzaba a hablar, Niurka la interrumpía a gritos.

“Me voy a ir a un corte comercial y espero que cuando regrese tengan más respeto”, dijo Adal, incapaz de que le hicieran caso.

Lo dijo no sólo por Niurka e Ivonne, también por Julio Camejo y y Kevyn Bicolor, quienes se pusieron a bailar en tono de burla mientras las famosas hablaban.

Y cuando regresaron de comerciales, Ivonne y Niurka se siguieron gritando.

La pelea fue tan escandalosa que era imposible entender de qué se acusaban mutuamente.

