Así era Regina Torné cuando luchó contra Blue Demon y era una extraterrestre sexy

1969 fue un año trascendental en la carrera de Regina Torné.

Ya llevaba una veintena de películas pero en aquel año fue tan productivo que sumó 10 cintas más, incluyendo dos de luchadores.

La primera fue “Las luchadoras contra el robot asesino”, un cortometraje en el que combate a un científico loco.

Ese año también tuvo una cúspide de su trayectoria de actriz con la película “La señora Muerte”, en la que tuvo a John Carradine como coprotagonista. Es una cinta de terror dirigida por Jaime Salvador que tuvo corridas comerciales en Estados Unidos y Reino Unido y que actualmente es considerado cine de culto.

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La película de Regina Torné con Blue Demon

Y cerró aquel 1969 con una actuación peculiar: extraterrestre sexy.

Se trata de la película “Blue Demon contra las invasoras”, en la que el luchador se presenta como un héroe terrícola que debe enfrentarse a un grupo de alienígenas.

La cinta presenta un dilema ético plasmado en la escena principal del personaje de Torné, llamado Marlene y que es la lideresa de estas extraterrestres.

Blue Demon descubre su escondite en la Tierra y la enfrenta, mientras que Marlene lo menosprecia y le espeta:

“Todo lo que ustedes saben hacer es la guerra”.

En ese sentido, Marlene sus invasoras en realidad se presentan como justicieras cuya misión es derrotar a la humanidad para detener la violencia que genera.

