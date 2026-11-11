Biby Gaytán vuelve a la televisión con “Un Ángel, Inocencia”, nueva versión de “La criada bien criada”

Biby Gaytán vuelve a la televisión, en una producción de Miriam Osorio, para dar vida a “Inocencia”, en una serie de comedia blanca llamada “Un Ángel, Inocencia”.

Este 11 de noviembre se realizó el claquetazo oficial para dar inicio a las grabaciones del programa que promete divertir a toda la familia.

Un Ángel, Inocencia Edson Vázquez

El elenco incluye a su marido Eduardo Capetillo, Daniel Elbittar, Sergio Zurita, Michel Duval, Lola Merino, Beng Zeng y hasta Karina Torres, tercer lugar de La Casa de los Famosos México.

Biby Gaytán se dijo emocionada por este nuevo reto, que la devuelve a la pantalla de TelevisaUnivision. Si bien ya había regresado como actriz al protagonizar “Chicago” el musical, no la habíamos visto como actriz desde hace casi dos décadas.

Se trata de la nueva versión de “La criada bien criada”

Desde los años 60 hasta 1980, María Victoria protagonizo “La criada bien criada” en televisión. Se convirtió en un ícono mexicano, al presentar a “Inocencia” y sus problemáticas como empleada doméstica, todo con humor blanco.

Hasta Juan Gabriel tuvo una aparición especial en el programa.