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¿Qué ‘Joy’ tendrá que PAGAR REGALÍAS y quitar el nombre de ‘Jesse’?; ya se arreglan con abogados

La hermana del grupo decidió programar una gira en 2027, por lo que todo indicaría que tendrá que pagarle al músico por su nombre y sus canciones.

Noviembre 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Los cantantes eligieron la música como un refugio para salir de su hogar.

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“Hay abogados de por medio. Todo el próximo año, está ‘Joy’ en resaltada (en el logo de ‘Jesse & Joy’) y ‘Jesse’ en difuminado…”.

A sólo unas semanas de que se lleve a cabo el último concierto de ‘Jesse & Joy’, el músico Jesse Huerta confesó toda la verdad. Si su hermana debe pagarle regalías o si no puede cantar sus temas, si debe quitar su nombre del propio nombre de la banda y qué pasará con la gira de ‘Joy’ en 2027.

En medio de la tensión generada por la salida del también productor, sin miramientos dijo que ya existe asesoría legal para definir el futuro, ya que existen aspectos que deberán revisarse formalmente.

Y es que la marca del grupo y las regalías del catálogo de canciones que ambos construyeron a lo largo de los años, podrían estar en peligro.

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En una charla con el programa ‘Hoy’, ‘Jesse’ aseguro que “va todo muy bonito. Ahorita todavía seguimos cerrando y terminando todos los compromisos previamente anunciados y terminando de cumplir y cerrando con broche de oro este ciclo muy bonito con mi hermana”.

Luego habló de las melodías.

“Las canciones pues son parte de los dos, o sea, mi participación siempre estará ahí en toda mi música. Entonces, las canciones no dejan de ser de los compositores”, declaró.

Y aunque no precisó si recibirá un monto económico por parte de su hermana, la conductora de ‘Hoy’, Andrea Escalona, destapó datos como que “hay abogados de por medio. Todo el próximo año, está ‘Joy’ en resaltada (en el logo de ‘Jesse & Joy’) y ‘Jesse’ en difuminado, pero obviamente ella va a trabajar porque quería seguir con la gira y con los compromisos que tenían pactados y le va a dar un dinero a él, ese es el acuerdo”, dijo.

El hermano Huerta sí expuso sobre el uso del nombre que “todavía no he hablado con los abogados, pero eventualmente se tendrá que hacer lo que se tenga que hacer”.

Y agregó: “mientras tanto, ahí está mi nombre haciendo todavía eco con nuestra música y con todo lo que construimos muy bonito”, sentenció.

El turbulento final de Jesse y Joy

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Finalmente, reaccionó a que su hermana esta teniendo éxito en la venta de boletos para sus shows en solitario.

“Pues feliz. Lo primero que les comenté a todos es que yo creo en ella y que lo va a lograr increíble… (estoy) celebrando por ella, por lo que construimos juntos también, que tiene mucha parte de eso y enfocado”, concluyó el líder de ‘Jesse and the Supernovas’.

Jesse y Joy Jesse Huerta
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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