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Gema Garoa está de luto por muerte de su padre

En medio de rumores sobre su entrada a La Casa de los Famosos México, la actriz enfrenta una dura pérdida.

Julio 25, 2026 • 
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Gema Garoa

Getty Images

La actriz Gema Garoa se encuentra de luto. Este fin de semana le notificaron sobre la muerte de su padre.

Originaria de Tamaulipas, a Gema la hemos visto en producciones como “Pasión y poder”, “Eternamente amándonos” y “Hermanas, un amor compartido”.

En julio de 2026, su nombre se volvió viral como presunta nueva integrante de “La Casa de los Famosos México"; en redes sociales se asegura que sería una de las habitantes a confirmarse durante la gala de estreno de la cuarta temporada.

Lo cierto es que, mientras su fans esperan que sean ciertos los rumores, Gema Garoa enfrenta el duelo por la muerte de su padre.

Más detalles sobre la causa de la muerte del señor no han sido confirmados, pero Gema Garoa atraviesa el luto acompañada.
Descanse en paz.

Gema Garoa Luto
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