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Participante de ‘Top Chef VIP’ sale en ambulancia: IMPLANTE SE LE VOLTEA en plena competencia

Sheynnis Palacios tuvo que abandonar el reality y entre lágrimas se despidió de sus compañeros.

Agosto 31, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Top-chef-vip.jpg

A una competidora de ‘Top Chef VIP’ se le volteó un implante mamario.

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“Mi cuerpo ya no podía seguir”.

Al interior de ‘Top Chef VIP’ se encendieron las alarmas luego de que la exMiss Universo, Sheynnis Palacios, tuvo que abandonar el reality de cocina debido a cuestiones médicas que comprometían su desempeño en el programa.

“Quiero contarles personalmente la razón por la que tuve que abandonar la competencia de ‘Top Chef VIP’. Días antes de mi salida, uno de mis implantes mamarios se volteó, provocándome un dolor muy fuerte que comenzó a limitarme físicamente y a hacer cada vez más difícil algo tan básico dentro de la competencia como cocinar”, reveló.

La competidora advirtió que los dolores eran muy fuertes y es que “el implante estaba completamente volteado y el equipo del departamento de cirugía tuvo que ayudarme a acomodarlo nuevamente. Me indicaron reposo, pero yo estaba tan emocionada por vivir nuestro segundo reto en exteriores que decidí continuar. En ese momento jamás imaginé que hacerlo podía empeorar mi situación. Y así fue”.

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Por el reto de ‘Food Truck’, Sheynnis tuvo que permanecer en el hospital hasta la madrugada”.

“Por más que mi corazón quisiera quedarse en la competencia, mi cuerpo ya no podía seguir el mismo ritmo. La situación con el implante continuó empeorando y físicamente me estaba imposibilitando competir de la manera en que yo quería hacerlo”, compartió.

Luego, mediante un comunicado, la estrella del reality de cocina manifestó que después de ser evaluada por sus médicos, decidió seguir sus recomendaciones: “Entendí que lo responsable y necesario para mi salud era abandonar ‘Top Chef VIP’ y comenzar mi proceso médico”.

Al tiempo, admitió que “no fue una decisión fácil”, pues el reality “fue un proyecto que me retó, me enseñó muchísimo, me regaló recuerdos hermosos y personas a las que seguiré apoyando y acompañando desde afuera en esta aventura”.

“Hoy estoy de camino a Orlando para iniciar todo el procedimiento necesario, operarme y enfocarme en mi recuperación”, reveló la exreina de belleza nicaragüense, quien antes había publicado una foto desde el interior de un avión.
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“A veces querer continuar no es suficiente cuando tu cuerpo te está pidiendo que te detengas. Y esta vez decidí escucharlo”, reflexionó. “Gracias por tanto cariño, por sus mensajes y por haber vivido esta experiencia conmigo”, concluyó Sheynnis.

Top Chef VIP
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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