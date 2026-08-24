¡Mariana y Ernesto despertaron! Careo con Galilea se convirtió en el PRIMER Posicionamiento de La Casa de los Famosos México

La cuarta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México canceló los posicionamientos de los habitantes no nominados, pero inició un careo con Galilea Montijo, quien cuestionó uno a uno a los habitantes nominados. Eso derivó en que por primera vez los concursantes hablaran con nombre y apellido de sus conflictos.

Además, Galilea mostró los mensajes del público donde exhiben el aburrimiento que ha traído esta temporada, pues los ‘creadores de contenido’ que entraron al reality show no generan contenido, y nadie se interesaba en las nominaciones ni lo que se dijera en su contra.

Pero los cuestionamientos de Galilea Montijo terminaron por detonar los primeros posicionamientos reales de la temporada. Aquí te presentamos, uno a uno, lo que dijeron los nominados, previo a que Moisés Peñaloza resultada ELIMINADO.

Cynthia Klitbo

¿Quién crees que no merece estar en La Casa? “Habemos muchos muebles... Flor es muy tranquila y siempre es buena onda, y da mensajes buena onda, y eso puede darle hueva al público. Ernesto es muy condescendiente, igual Mariana no importa lo que le digan. Lo que el público quiere ver agresión”.

Galilea Montijo le recordó: “A ustedes se les olvida que el público y nosotros los vemos 24/7 y a la hora del posicionamiento salen historias que no tiene nada que ver con la semana”.

¿Quién se está escondiendo? “Me parece que Masad, con pretexto de cocinas aprovecha para comer más que los demás. Se esconde para comer más”.

¿Con quién no coincides? “No me gustan las vulgaridades, hay comentarios de Karina o Ese, que me brincan, no me gustan las cosas. Hoy se aventó un albur hacia Mariana de ahí te encargo, pero no me agrada”.

¿Quién se debería ir de La Casa esta noche y para ti sería un alivio? “Supongo que Masad, porque llegas, cocina, hace un muladar, nunca toma en cuenta, hace su postre cuando acabas de terminar la estufa, y ahí deja la porquería a ver a quién vamos y limpiamos. Es horrible que no aprecie el trabajo de los compañeros”.

Masad Altamami

¿Estás cansado de estar nominado? “Sí, pero es el juego, no pasa nada.

¿Quién te ha fallado? Tres cuatro personas, no quiero mencionar nombres, no importa. Mis ojos se abrieron. Toda la semana fue contra mí”.

¿Crees que estás jugando bien? “No, la verdad. Esta semana hay muchas cosas claras, mi corazón no es para todos. Hay personas que desconfío, y mejor me alejo.

¿En quién ya no confías? “Ese Pérez, porque está aquí frente a mí. Hacen muchas cosas y su actitud es super mala, no sé por qué. Recibo hate de él.

¿Quién se debería ir de La Casa esta noche y para ti sería un alivio? “Ese Pérez”.

Yahir

¿Crees que La Casa solo te considera en la cocina? “Yo creo que la casa me considera una persona que se lleva bien con todo mundo, temas personales y atléticos. En la administración de la comida sana y nutritiva, hasta este momento todos han desayunado y comido chido y sustancioso, hemos administrado bien”.

Yo soy muy tranquilo, no vengo a echarle carreta a nadie. No pienso discutir con nadie o ponerme en un posicionamiento fuerte con alguien. A lo mejor no soy elemento que pueda darles ese contenido en La Casa.

¿Quién puede? “A los que se molestan más, que hablan más fuerte, a lo mejor no encuentran las palabras para tener una comunicación asertiva para arreglar los problemas... No me gusta hablar a las espaldas de nadie.

¿Has tenido problemas en La Casa? Con Cynthia y Flor tuve malentendidos, pero nada grave.

¿Quién se debería ir de La Casa esta noche y para ti sería un alivio? A mí no me gustaría que se fuera nadie.

Flor Vigna

¿Qué le aportas a La Casa? Ser real y transparente. No me avergüenza decir que tal vez no soy buena jugadora. Me gusta sentirme talentosa pero siento que a veces se pierde y se gana. Siempre puse mi foco en alguna disciplina, en esforzarme, y no me animo a ser doble cara, a tirar mierda si no lo siento. El público tiene razón, pero hay un factor que ustedes eligieron muy buenas personas para estar acá, lamento ser mala jugadora. Pero no me puedo traicionar a mí, y buscar un problema donde no lo encuentro.

¿A quién le caes bien o mal? A Cynthia le caigo bien pero después jugamos a mamá e hija un rato. Pienso que le podría caer mal a Yanet o Aldo.

¿Quién se debería ir de La Casa esta noche y para ti sería un alivio? “Aunque no me convenga decirlo, me tendría que ir yo, no creo ponerle a la casa lo que busca el público. Amo esta oportunidad, es del reality más grande... No sé qué cambiar de mi personalidad para gustar afuera, pero yo me prometí ser fiel a mi misma”.

Mariana Ochoa

¿Lo has hecho bien desde que volviste? “No por completo. Me he encontrado con dificultades, quería hacer algo en la tarde y todos se fueron a dormir. Ha sido complicado convivir, algunos tenemos mecánica diurna y otra nocturna... Creen que tengo información que probablemente en dos semanas ha cambiado por completo. No me molesta.

¿Ahora estás metida en el juego con toda tu personalidad? Esta semana empecé a sentir el juego.

¿Mis amigos? Yahir, Cynthia, Ernesto, Masad, Moisés, Memo.

¿Quién se debería ir de La Casa esta noche y para ti sería un alivio? Flor. Me cuesta trabajo, no me cae mal, es talentosa, en todo nos lleva la contraria. Nos pasó en las actividades; es complicada pero tampoco sale al jardín a hacer cosas para demostrar su talento. Cuando le pedí que participara en cosas de limpieza, lo primero que me contestó fue que ella venía a hacer contenido, pero como no encuentra su contenido, está utilizando a Ese Pérez para crear una historia de amor mor que cuando salga del reality evidentemente no va a existir.

Ernesto Laguardia

“He sido una pieza protagónica 54 años. Soy un guardia de mi castillo, está hecho una piel muy gruesa y dentro está mi inteligencia, y mi inteligencia escoge sus batallas, no quiere decir que sea débil ni condescendiente. Cuando a mí se me ataca no me río, escojo mis batallas. La inteligencia emocional te lleva adelante, no la doble cara. Yo lo juego como quiero y no le pido permiso a nadie.

“La Casa está jugando mucho mejor que nosotros. La Casa es un jugador, el público otro, cómo se cuenta La Casa es una manera atractiva y atrevida... esta situación del movimiento de los cuartos ha sido inteligente; sin embargo, hoy se lo dije al público: La Casa empieza a jugar rudo esta semana, esperen a ver cómo voy a jugar”.

¿Quién se debería ir de La Casa esta noche y para ti sería un alivio? Una verdad que ya dije, nada nuevo, saben que en mi posicionamiento dije que tenía gran cariño por Ese, y creo que esta situación con Flor no es la más sincera. Ellos sabrán su juego y qué tanto se lastiman o no, pero desde afuera así lo veo. Yo tuve la oportunidad de defender a Ese; intenté acercamiento con Flor, pero siento que ella misma se ha alejado de mí, no venimos a causar lástima, venimos a jugar. A mi punto de vista, Flor.

Ese Pérez

“El primo de Los Reyes Magos dice que lo molesto, si no aguanta la comedia se hubiera metido a otro programa donde pueda expresar sus tristezas y traumas...

Mariana: Si no te ha funcionado ninguna relación no es mi problema”.

¿Hay gente que se cuida de más? “Llega el sábado y todos se ponen. Barrer, siento que estamos los debemos estar nominados.

¿Quién se debería ir de La Casa esta noche y para ti sería un alivio? Masad.