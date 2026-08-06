Ernesto Laguardia, nominado en La Casa de los Famosos México, pero brilla en nueva temporada de “Nadie nos va a extrañar”

Hay preguntas que obligan a detenerse unos segundos antes de responder. Cuando a Ernesto Laguardia le planteamos quién lo va a extrañar cuando algún día ya no esté, el actor no piensa primero en la fama, los aplausos o los personajes que lo convirtieron en uno de los rostros más queridos de la televisión mexicana. Piensa en la familia, pero también en ese público que lo ha acompañado durante más de cuatro décadas y que ha crecido junto con él. Esa reflexión cobra un significado especial ahora que forma parte de la segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar”, la exitosa serie de Prime Video que regresa el próximo 7 de agosto con nuevas historias ambientadas en los años noventa.

“Me gustaría que el público nunca me olvidara, que me extrañe. Que algún día alguien les platique a sus hijos sobre un actor que los emocionó, que les contó historias y que los acompañó durante tantos años. Me gustaría que el título de esta serie no se cumpliera conmigo y que, en lugar de que nadie me vaya a extrañar, mucha gente lo haga”.

No es casualidad que esa respuesta surja precisamente al hablar de “Nadie nos va a extrañar”, la producción creada por Adriana Pelusi y Gibrán Portela, dirigida por Samuel Kishi y Catalina Aguilar Mastretta, que pone sobre la mesa temas como la amistad, el duelo, la salud mental, el crecimiento personal y las decisiones que cambian la vida durante el último año de preparatoria.

Tras el éxito de su primera entrega, la serie vuelve con ocho episodios en los que los protagonistas deberán enfrentar nuevas pérdidas, defender el negocio que iniciaron y decidir el rumbo que tomarán al terminar la escuela.

En entrevista con TVyNovelas, Ernesto Laguardia asegura que el público encontrará una historia todavía más sólida que la anterior gracias a la visión de los directores y al cuidado que Prime Video pone en cada una de sus producciones.

“Todo está muy bien contado. La primera temporada fue recibida de manera espectacular y creo que esta será aún mejor porque tiene un soundtrack increíble con música de los noventas y varias participaciones especiales que sorprenderán muchísimo. No quiero hacer spoilers, pero vienen grandes sorpresas”.

Uno de los aspectos que más disfrutó durante las grabaciones fue convivir con un elenco lleno de jóvenes talentos. Lejos de marcar distancias por la experiencia, decidió acercarse a ellos y compartir lo que ha aprendido después de tantos años frente a las cámaras. “Me encanta trabajar con las nuevas generaciones porque yo también pasé por esa etapa. Hubo actores que me apoyaron muchísimo cuando empezaba y otros que no, así que ahora trato de hacer exactamente lo contrario: acercarme, convivir con ellos, escucharlos y disfrutar juntos el proceso”.

Aunque el público lo identifica principalmente por las telenovelas, el intérprete nunca ha dejado de buscar nuevos caminos. Teatro, cine, conducción, radio, producción y ahora las plataformas forman parte de una carrera construida a base de reinventarse. “Trabajar para plataformas tiene una técnica distinta, muy cercana al cine. He tenido la oportunidad de hacer prácticamente de todo y cada formato representa un aprendizaje diferente”.

Esa inquietud por seguir aprendiendo es precisamente lo que, asegura, lo mantiene vigente después de tantos años. “Siempre he creído que salir de la zona de confort te obliga a crecer como persona, como artista y como creador. Me gusta tomar riesgos porque eso enriquece mi carrera. Cada proyecto representa un nuevo reto y esta serie no es la excepción”.