‘El Güero’ Castro destapa los VERDADEROS MOTIVOS por lo que su hermana Verónica usa oxígeno

“Es un problema obviamente cuando tiene que moverse ya en distancias largas y cosas”.

A todos dejó sorprendidos la llegada de Verónica Castro a la graduación de la prepa de Cristian usando un tanque de oxígeno y con aparente dificultad para caminar. La condición de salud de la protagonista de ‘Rosa Salvaje’ comenzó a generar especulaciones y ante los rumores fue su hermano quien salió a contar la verdad.

El productor José Alberto ‘El Güero’ Castro fue quien salió a contar toda la verdad y los motivos por los que la actriz, de 73 años, tiene que ayudarse de un tanque de oxígeno.

‘El Güero’ desveló que Verónica no utiliza este apoyo vital por “algo grave”, aunque sí es “necesario” para su hermana. Al tiempo, indicó que “tiene que estarlo usando, es lo malo de fumar”.

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Castro negó que la actriz deba estar conectada permanentemente y explicó en qué momentos es fundamental que lo use.

“Es un problema obviamente cuando tiene que moverse ya en distancias largas y cosas... La oxigenación es importante. Entonces tiene que estar usando oxígeno. Cuando se tiene que mover. En otros momentos, cuando está en casa, cuando estamos conviviendo, no. Pero si se tiene que desplazar, es importante que tenga oxígeno”, afirmó ante la prensa.

Por otro lado, el productor de telenovelas mencionó que él no estará a cargo de la bioserie de Verónica, lo cual considera “sano”, pues “es mucho más sano que otra gente lo haga, hay objetividad”.

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El exesposo de Angélica Rivera añadió que no le incomoda que se cuente su historia: “Tiene mucho que platicar, hay mucha historia de Verónica Castro, de su vida profesional, de su vida personal, de lo que ha hecho”, concluyó.