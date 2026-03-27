El día en el que Omar Chaparro mintió para obtener una OPORTUNIDAD en TV y dijo que era sobrino de Pati Chapoy

“Un día llegué aquí a TV Azteca y les dije: ‘Soy sobrino de Pati Chapoy’”.

El actor y comediante, Omar Chaparro, reveló que en sus inicios se vio orillado a recurrir a estrategias poco convencionales mientras tocaba puertas y pedía oportunidades para entrar a trabajar en la televisión.

El protagonista de ‘La celda de los milagros’ relató que en una ocasión llegó a las instalaciones de TV Azteca y se presentó como “sobrino de Pati Chapoy”.

Los dichos de Chaparro forman parte de una entrevista que otorgó a la propia presentadora de ‘Ventaneando’ y que será emitida el domingo por su canal de YouTube.

“Me formaba a las filas de Televisa, se nos empezó a acabar el dinero, empezó la ansiedad, la desilusión de que tocaba puertas y yo ya desesperado. Un día llegué aquí a TV Azteca y les dije: ‘Soy sobrino de Pati Chapoy’; de verdad, hasta les enseñé mi gafete, pero no me dejaron entrar”.

Ante lo relatado por Omar, Pati se llenó de sorpresa y risas, dejando su reacción completa en suspenso para que sus seguidores miren el capítulo completo.

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De repartidor de pizzas a comediante

Omar Rafael Chaparro Alvídrez nació el 26 de noviembre de 1974 en Chihuahua ha podido desempeñarse como actor, comediante, cantante, productor y conductor.

Aunque estudió Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Chihuahua, trabajó como repartidor de pizzas, mesero, barman y taquero antes de obtener oportunidades en el medio artístico.

En 1996, inició su carrera en la radio con el programa ‘Los Visitantes’, donde creó personajes como ‘La Licenciada Pamela Juanjo Lee Jones’, ‘El Ranchero Chilo’ y ‘La Chole Ramos’.

Los sketches de los personajes mencionados lo llevaron a la televisión y ahí condujo ‘Black & White’ en Telehit y ‘Ya Párate’ en Los 40 Principales. Después llegó a ‘La Hora Pico’ y ‘XHDRBZ’.

En el ámbito cinematográfico, Chaparro suma más de 30 películas, entre las que destacan ‘No manches Frida’, ‘Compadres’ y ‘Como caído del cielo’. Y de manera internacional amplió su participación con ‘Pokemón: Detective pikachu’.

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Omar también es conocido por su trabajo como actor de doblaje, especialmente por dar vida a ‘Po’ en la saga ‘Kung Fu Panda’, y en la cintas ‘Luca’, ‘Los Increíbles’ y ‘Condorito: la película’.