Cecilia Galliano confiesa que CORRIÓ de su casa a Omar Chaparro y a su esposa por “mala copa”

“Me echaba el tequila, me puso borracho”.
La conductora de televisión, Cecilia Galliano, contó que en una ocasión tuvo que correr de su casa a Omar Chaparro y a su esposa, ‘Lucy’ Ruiz, mejor conocida como ‘La Mojarrita’, luego de que protagonizaron un momento incómodo.
La revelación ocurrió durante una charla en el reality de parejas ‘¿Apostarías por mí?’, donde Cecilia mencionó que sacó a la pareja de su hogar no por un conflicto personal sino a consecuencia del alcohol.
Mientras conversaban sobre las vidas de las parejas, Alan Tacher le preguntó a Galliano sobre el día en el que invitó a ‘La Mojarrita’ y a Omar, pero después los corrió.
“¿Corriste a Omar y a ‘La Mojarrita’ de tu casa?”, le cuestionó directamente Tacher a la conductora.
La también actriz, un tanto confundida, dijo que no, pero después admitió que la situación se dio de forma espontánea. Incluso dijo que ya lo había olvidado.
“Nos invitaste a que nos fuéramos, a que pasaran afuera”, dijo ‘Lucy’ Ruiz.
“Ya se me había olvidado, porque para mí Omar no se enoja nunca”, respondió entre risas Cecilia.
Y reconoció que el haber corrido de su casa a Chaparro fue un hecho aislado y aseguró que no afectó su relación con la pareja. No obstante, dejó claro que el motivo principal de la pelea fue porque Omar no sabe tomar alcohol.
“Con ‘La Mojarrita’ nos tuvimos que unir porque la verdad Omar, lo que le hace mal es que no sabe tomar. No toma, mala copa, eh”, afirmó.
Por su parte, el actor, comediante y cantante respondió defendiendo su versión de los hechos y responsabilizando a Cecilia por su actuar.
"¡Tú me emborrachaste!”, reclamó Chaparro. Incluso agregó: “Me echaba el tequila, me puso borracho”, concluyó.