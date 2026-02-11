Suscríbete
Famosos

Cecilia Galliano confiesa que CORRIÓ de su casa a Omar Chaparro y a su esposa por “mala copa”

La presentadora indicó que no fue un conflicto personal, sino que a consecuencia del alcohol estaban protagonizando un momento incómodo.

Febrero 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Omar-Chaparro-Mojarrita-Galliano.jpg

La conductora recordó cómo corrió a Omar Chaparro y su esposa de su casa por estar borrachos.

YouTube

“Me echaba el tequila, me puso borracho”.

La conductora de televisión, Cecilia Galliano, contó que en una ocasión tuvo que correr de su casa a Omar Chaparro y a su esposa, ‘Lucy’ Ruiz, mejor conocida como ‘La Mojarrita’, luego de que protagonizaron un momento incómodo.

La revelación ocurrió durante una charla en el reality de parejas ‘¿Apostarías por mí?’, donde Cecilia mencionó que sacó a la pareja de su hogar no por un conflicto personal sino a consecuencia del alcohol.

Mientras conversaban sobre las vidas de las parejas, Alan Tacher le preguntó a Galliano sobre el día en el que invitó a ‘La Mojarrita’ y a Omar, pero después los corrió.

TE PUEDE INTERESAR: Mauricio Martínez vence al cáncer por QUINTA vez: “es mi forma de decirle a la vida que aquí sigo”

@cecilia_galliano

Ya había olvidado el día que invité a @Omar Chaparro a salir de mi casa 😂

♬ New Sun - Chihei Hatakeyama
“¿Corriste a Omar y a ‘La Mojarrita’ de tu casa?”, le cuestionó directamente Tacher a la conductora.

La también actriz, un tanto confundida, dijo que no, pero después admitió que la situación se dio de forma espontánea. Incluso dijo que ya lo había olvidado.

“Nos invitaste a que nos fuéramos, a que pasaran afuera”, dijo ‘Lucy’ Ruiz.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
“Ya se me había olvidado, porque para mí Omar no se enoja nunca”, respondió entre risas Cecilia.

Y reconoció que el haber corrido de su casa a Chaparro fue un hecho aislado y aseguró que no afectó su relación con la pareja. No obstante, dejó claro que el motivo principal de la pelea fue porque Omar no sabe tomar alcohol.

“Con ‘La Mojarrita’ nos tuvimos que unir porque la verdad Omar, lo que le hace mal es que no sabe tomar. No toma, mala copa, eh”, afirmó.

NO TE VAYAS SIN LEER: Atleta confiesa llorando que fue INFIEL tras ganar una medalla olímpica y le pide perdón a su novia en vivo

Por su parte, el actor, comediante y cantante respondió defendiendo su versión de los hechos y responsabilizando a Cecilia por su actuar.

"¡Tú me emborrachaste!”, reclamó Chaparro. Incluso agregó: “Me echaba el tequila, me puso borracho”, concluyó.

Cecilia Galliano omar chaparro No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Sobrino-Edith-Márquez.jpg
Famosos
Sobrino de Edith Márquez llora la muerte de su padre a días de perder a su mamá: “Es una terrible pesadilla”
Febrero 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Alejandra-Guzmán.jpg
Famosos
Alejandra Guzmán ‘VIO’ a su mamá, doña Silvia Pinal, antes de entrar a cirugía: “la vi, me llenó de fe”
Febrero 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Muere-papá-Bisbal.jpg
Famosos
David Bisbal confirma el deceso de su padre: “hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón”
Febrero 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Olivia-Collins-García-Patto.jpg
Famosos
Olivia Collins confiesa: “Mi exmarido me golpeaba y yo a él”; luego ella quiso SUICIDARSE en un acantilado
Febrero 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hijos-Sendel.jpg
Telenovelas
Hijos mellizos de Sergio Sendel CONQUISTAN las telenovelas… y ya compartirá escenas con su hija Valeria
La dinastía Sendel da pasos firmes y están ganando terreno en los melodramas mexicanos.
Febrero 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Octavio-Ocaña.jpg
Famosos
Hermana de Octavio Ocaña dedica “FOTOS QUE TE ENVIARÍA” y le cuenta qué ha pasado desde que murió
Bertha dedicó dos emotivas publicaciones donde le narra a su hermano cosas que han ocurrido en su ausencia.
Febrero 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Laura-Flores-Erika-Buenfil-Avalos.jpg
Famosos
Alejandra Ávalos DESENMASCARA a Erika Buenfil y a Laura Flores: “me gritaban gorda y celulítica”
La cantante destapó un episodio que vivió hace 20 años, pero que no olvida.
Febrero 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cuidadora-maltrato.jpg
Viral
Cuidadora en jardín infantil ATACA a niña con discapacidad con un zapato y se burla
Los hechos han causado gran indignación entre los padres de familia.
Febrero 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez