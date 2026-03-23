Amazon quería a Omar Chaparro o Adal Ramones para ‘La Oficina’, pero fueron DESCARTADOS por poderosa razón

“Mucha gente decía: ‘No vayan a poner a Omar Chaparro, no vayan a poner a Derbez”.

Desde que se anunció la adaptación de la serie ‘The Office’ se desataron muchas expectativas a su alrededor, desde quién encabezaría el elenco y dónde se realizaría. Ante su exitoso estreno, es Gaz Alazraki, su director y productor, quien revela que Amazon Prime Video buscaba que Adal Ramones u Omar Chaparro fueran protagonistas.

“Primera pregunta que hacían es: ‘¿Quién va a ser el jefe?’ Y les dije: ‘No sé’”, relató el director.

La conversación escaló cuando Amazon sugirió nombres como el de Adal y Omar para liderar la serie. Sin embargo, Alazraki rechazó la propuesta por dos razones fundamentales:

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“Si queremos grabar varias temporadas, necesitamos gente que no esté ocupada en la segunda temporada. Pero dos, todas estas series han lanzado a talento desconocido. ¿Por qué queremos hacer algo diferente?”.

De acuerdo con Gaz, la apuesta por figuras mediáticas iba en contra del espíritu de ‘The Office’, que es sus versiones británica y estadounidense lanzó actores que en ese momento no eran reconocidos.

Y agregó que la ilusión del falso documental se rompe si el espectador identifica a una celebridad: “Si de repente tú te encuentras a Luis Gerardo Méndez entrando a una oficina, se rompe la ilusión del documental”.

El director insistió en que la fuerza de la serie radica en su formato y no en los nombres de sus actores. “Aquí el empaque es ‘La oficina’. O sea, ya esa marca le gana a cualquier nombre de un actor”, afirmó.

Alazraki también señaló que parte del público expresó su preferencia por mantener el anonimato del elenco: “Mucha gente decía: ‘No vayan a poner a Omar Chaparro, no vayan a poner a Derbez, no vayan a poner a...’. Porque la gente creo que subconscientemente lo que querían era tratar de preservar este anonimato del actor”.

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La producción apostó por mantener el realismo y la autenticidad que caracterizan a ‘The Office’, confiando en que la marca y el formato serían suficientes para captar la atención de la audiencia y funcionó.