‘La Mojarrita’ destapó infidelidad de Omar Chaparro y él respondió con publicación contundente

Es sabido que cualquier matrimóniensenio enfrenta dificultades, y más si llevan juntos desde hace décadas, como Omar Chaparro y Lucy Ruiz de la Peña, conocida como ‘la Mojarrita’.

Uno de esos baches fue la infidelidad del conductor, revelada por su esposa en una entrevista difundida en el pódcast ChingonaMente.

Ahí, Lucy relató cómo se enteró de la presencia de alguien más. “Sí. Él estaba en un viaje con sus amigos en moto. Me escribe una conocida y me dice ‘me está presumiendo una amiga que está emocionada de que va a salir con Omar’. Se me cayó el mundo”.

Al confrontarlo, ‘La Mojarrita’ recordó que le dijo a Omar: “Voy a hablar con esta persona que me pidió platicarme lo que hiciste o me lo platicas tú, tú decides”.

“Me paré y me fui a correr. Cuando regreso me dijo: ‘mejor te cuento yo’. Lo dejé que él me platicara, me dijo que era una fan”.

Omar y Lucy Chaparro Instagram

¿Qué hizo Lucy con Omar Chaparro?

‘La Mojarrita’ decidió perdonarlo y darle una segunda oportunidad a su matrimonio. “Yo estuve muy enojada por mucho tiempo, tomamos terapia de pareja”.

“Él me dijo quiero estar contigo, creo en nuestro proyecto, amo a mis hijos’ y en ese momento dije no me quiero quedar con el hubiera, quiero ver qué hay después del incendio”.

"¿Sabes qué aprendí? que uno es fiel y decide ser fiel, no por tu pareja, sino por uno mismo, cuando me di cuenta de lo fácil que era. En mi caso, tener un poco más de seguridad en mí”, dijo Lucy.

¿Cómo reaccionó Omar Chaparro tras las declaraciones?

En medio del escándalo, Omar y Lucy celebraron su aniversario de bodas. Aunque él no ha hablado del tema, su publicación en Instagram dice algo contundente: Su matrimonio sigue en pie.

“Felices 24 años de casados. No tenía ni la menor idea de cómo poder llamar tu atención, tú con esa sonrisa y yo con tanta prisa de poder ganarme tu corazón, sin pensarla dos veces me armé de valor aquel día, no te dije mi nombre, te dije soy Sagitario y voy a ser el amor de tu vida”, escribió el comediante.

“Y lo que son las cosas ahora tu nombre lleva mi apellido, qué bendición es despertar contigo, a tu lado, señal de que Dios yo fui el elegido”, publicó con imágenes del viaje de ambos por Asia.

“Contigo necesito más de una vida, mínimo cien años, me sobra el mundo si voy de tu mano y me estás debiendo todos los besos que aún no me has dado”.