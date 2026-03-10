Comediante de ‘La Hora Pico’ enfrenta grave crisis de salud por la que tiene pensamientos SUICIDAS

“Le tengo miedo a la muerte, aunque estoy listo para morirme”.

Un reconocido comediante que formó parte de emisiones como ‘La Hora Pico’ y ‘La Escuelita VIP’, atraviesa por una grave crisis de salud física y mental, además, también enfrentaría complicaciones económicas y familiares.

Se trata de Ricardo Hill, célebre por imitar al ‘Teacher’, Joaquín López-Dóriga.

Desafortunadamente, ha trascendido en medios digitales que tras su diagnóstico de enfisema y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en 2020, también le detectaron un deterioro cognitivo hace dos años.

Estos padecimientos habrían afectado seriamente su calidad de vida, llevándolo a tener pensamientos suicidas.

El estado de Hill es delicado, incluso ha dicho que “le tengo miedo a la muerte, aunque estoy listo para morirme. Y eso lo pienso todos los días, pero no me voy a suicidar, aunque me llegan esos pensamientos a veces”.

El histrión indicó que tener ese tipo de ideas recurrentes afectan su rutina, particularmente por la falta de empleo y la soledad.

El propio comediante explicó que su tratamiento avanza con dificultad y su vida ha cambiado. Hill ya perdió 20 kilos, hecho que incrementó su sensación de aislamiento.

Además, su retiro profesional ha sumado otro impacto en su vida. “Tengo mi jubilación de la ANDA. Me jubilé hace 4 años. Sí ahorré, pero se me acabó por las enfermedades. Tengo también mi pensión del Banco del Bienestar, recibo algunas regalías por mis personajes de doblaje o de las repeticiones”, explicó Ricardo.

Finalmente, afirma que añora la relación con sus hijos y su expareja. “Extraño mucho a mis hijos, aunque yo me alejé de ellos. Me hablan de vez en cuando. Me gustaría vivir con ellos”, dijo el actor, quien también confesó cuánto extraña estar sobre el escenario.

