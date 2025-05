Valentín Elizalde se manifiesta desde el más allá: Rafa Balderrama jura que le pasó a él y a más gente

El conductor y locutor Rafa Balderrama sorprendió al público al compartir una experiencia paranormal en el podcast ‘Historias Embrujadas’. Durante la entrevista, Balderrama relató que recibió una llamada telefónica del número de su amigo, el fallecido cantante Valentín Elizalde, conocido como “El Gallo de Oro”, después de su trágico asesinato en 2006.

Valentín Elizalde fue acribillado el 25 de noviembre de 2006, tras una presentación en el palenque de la Expo-Feria en Reynosa, Tamaulipas. Su muerte, a los 27 años, conmocionó al mundo de la música regional mexicana, y las circunstancias del crimen aún están rodeadas de misterio.

Así ocurrió la misteriosa llamada de Valentín Elizalde

Rafa Balderrama, quien mantuvo una estrecha amistad con ‘El Gallo de Oro’ desde antes de que el cantante alcanzara la fama, explicó que tenía registrado el número de Valentín en su celular como “Compa Vale”. Tiempo después de la muerte del artista, su teléfono mostró una llamada entrante con ese nombre.

“No sé cuándo tiempo debe haber pasado desde que había fallecido, y empieza a sonar mi celular… lo agarro y decía ‘Compa Vale’. Fallecido, ya había pasado tiempo”, narró el conductor, visiblemente desconcertado. Aunque decidió no contestar de inmediato, pensando que podría ser un error o que alguien más usaba el número, la experiencia lo marcó profundamente.

Sin embargo, intrigado, regresó la llamada, pero para su sorpresa, un mensaje automatizado le indicó que ese número ya no existía.

Familiares de Valentín Elizalde también sintieron su presencia

El locutor compartió esta anécdota con Francisco Elizalde, hermano de Valentín, conocido como “Gallito Elizalde”. Para su sorpresa, Francisco le reveló que el celular de Valentín estaba bajo el resguardo de su madre, Camila Valencia, en un lugar donde nadie tenía acceso.

Además, Rafa Balderrama mencionó que Camila Valencia también sintió la presencia de su hijo tras su muerte. “Le platico a Doña Cami y me dijo: ‘que bueno que a alguien también ya le pasó porque nadie me cree’. Doña Camila sentía que Valentín iba a visitarla. De repente cuando estaba dormida sentía cómo Valentín se sentaba en la parte de abajo de la cama, sentía como la tapaba, había manifestaciones, le movían las cosas, tanto fue así que ella se acostumbró a eso, pero nadie le creía, decían: ‘Ay mi mamá, lo extraña tanto que es la sugestión’”, narró el conductor.

Las redes reaccionaron a la historia de Rafa Balderrama

La historia de Rafa Balderrama ha generado revuelo entre los seguidores del “Gallo de Oro”, quienes mantienen vivo su legado musical con éxitos como ‘Vete Ya’, ‘Te Quiero Así’ y ‘Vencedor’.

“Yo si le creo! ¡¡Me paso lo mismo con mi mamá!! En su novenario”; “Porque llaman?! A mí me pasó con la muerte de mi abuela (yo le decía mamá) estábamos en la misa de cuerpo presente y marcaron de la casa a mi cel siendo que todos estábamos en misa”; “A mí me pasó eso con un amigo, así que si le creo”; “¡Vale no se ha ido! Y si lo llamo fue porque quería hablar, se fue con mucho y quiso prevenir y decir mucho”, fueron algunos comentarios.

¿Dónde descansan los restos de Valentín Elizalde?

Los restos de Valentín Elizalde descansan en el Panteón Municipal de Guasave, Sinaloa, México, en una capilla junto a los de su padre, Everardo ‘Lalo’ Elizalde, conocido como ‘El Gallo Grande’.

La tumba, que se distingue por un pequeño mausoleo con la silueta de un gallo en la parte superior, es un punto turístico donde los seguidores del ‘Gallo de Oro’ llevan flores, tequila, cervezas y otros presentes.

¿Quién es Rafa Balderrama, el compañero inolvidable de Omar Chaparro?

Rafael Jesús Balderrama Zubiate, conocido como Rafa Balderrama o “Rafita”, es un conductor, locutor, actor y comediante mexicano nacido el 28 de mayo de 1979 en Chihuahua, México. Con una trayectoria de casi tres décadas en los medios, se ha consolidado como una figura destacada en la televisión mexicana, especialmente en el ámbito del entretenimiento. Su cercanía con el público, sentido del humor y autenticidad lo han convertido en un personaje querido, conocido por su inseparable amistad con Omar Chaparro, con quien compartió sus primeros pasos en la fama.

Balderrama comenzó su carrera en Chihuahua, donde destacó como presentador en eventos nocturnos junto a Omar Chaparro, su gran amigo desde la adolescencia. Su gran salto llegó con el programa Black and White en Telehit, donde compartió pantalla con Chaparro y José “Perico” Padilla. El programa, lleno de sketches y humor, marcó una etapa clave en su carrera y los consolidó como un trío icónico. Más tarde, entre 2004 y 2006, Rafa y Chaparro trabajaron juntos en No Manches, un programa de comedia que reforzó su química y popularidad. Su amistad, basada en el humor y el apoyo mutuo, sigue siendo recordada.

“Con él comenzamos en Chihuahua, en eventos nocturnos llamados Noches de Prepas y Bachilleres en donde cada escuela sacaba a los más graciosos y hacían sketches en un antro, ahí lo conocí”, contó Rafa Balderrama en entrevista con Matilde Obregón.

“Yo estaba cursando la prepa y él comenzaba la carrera. Llegó una invitación de la radio, él acepta y le fue muy bien haciendo bromas telefónicas. Yo me incorporo con ellos y comenzamos a hacer nuestras locuras. Empecé en MTV y él en Telehit y los caminos se volvieron a juntar; vivíamos en el mismo edificio”.

“Éramos familia, nos íbamos de vacaciones con su familia; éramos familia muégano hasta que decidimos terminar No Manches y emprender caminos por separado. Yo sé que, si algo necesitáramos del otro, nos llamamos y no hay problema”, añadió.

