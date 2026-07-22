Karla Zapién busca JUSTICIA con denuncia penal contra Hugo Stiglitz por presunto abuso cuando tenía 17 años

Tres años después de estremecer al medio del espectáculo al revelar que presuntamente fue víctima de abuso cuando era adolescente, Karla Zapién confirmó a TVyNovelas que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y que el caso es encabezado por el abogado Gerardo Martín Rincón Flores.

“Ya empecé un proceso legal de la mano de uno de los mejores defensores que hay. Él está al mando de mi caso, me está asesorando legalmente... ya estamos en el proceso legal que inició”, compartió.

Esta revista tuvo acceso al escrito presentado ante la Fiscalía, donde Karla aparece como víctima y solicita que se investiguen hechos que atribuye al actor Hugo Stiglitz. En el documento se denuncian los presuntos delitos de violación, abuso sexual y corrupción de menores. El expediente cuenta con sello oficial de recepción de la autoridad ministerial, lo que acredita que la denuncia fue presentada formalmente. No obstante, esto no implica que las acusaciones hayan sido acreditadas ni constituye una resolución sobre la responsabilidad del denunciado, ya que la investigación apenas inicia.

La artista que ha participado en producciones como Mi marido tiene familia, Lo que callamos las mujeres, Hombre tenías que ser, Amor cautivo y Emperatriz, hizo públicas estas acusaciones en septiembre de 2023. En ese momento narró que los hechos ocurrieron cuando tenía 17 años y trabajaba con el actor, quien entonces tenía 53.

“Tardé mucho tiempo en entender qué fue lo que me había pasado. Sé que las personas me pueden llegar a juzgar de por qué hasta ahorita, pero realmente fue un proceso largo”.

Karla contó que fue el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano el que la llevó a identificar similitudes con su propia historia y a reconocer que, según su versión, fue víctima de manipulación.

“Empecé a ver algunas similitudes... empecé a atar cabos de cómo me fue manipulando este señor y decidí alzar la voz”. Hoy, a sus 50 años, asegura que ya no es aquella joven que guardó silencio durante más de tres décadas.

La sentencia de Luis de Llano por abuso contra Sasha Sokol fue ratificada y uno de los hijos del productor se pronunció al respecto Instagram, Archivo TVyNovelas

“Gracias a Dios esa niña de 17 años ya creció. Me di cuenta de que fui manipulada. Me pidió que me callara, me callé, guardé el secreto, pero son cosas con las que uno no puede cargar sola, ni con la culpa ni con la vergüenza”. La actriz afirma que su objetivo también es enviar un mensaje a otras mujeres.

“Quiero ser una mujer más que alza la voz cuando fue abusada. Debemos desnormalizar que hombres mayores estén acosando a chavitas, sobre todo cuando son menores de edad”.

Respecto al proceso legal, explicó que ahora vendrán las diligencias que marca la ley. “Ya me van a empezar a hacer las pruebas psicológicas, de historia... todo lo que conlleva un proceso legal”.

Karla también reconoció que el denunciado podría ejercer los recursos legales que considere pertinentes y que serán las autoridades quienes determinen el rumbo del caso. Mientras espera el avance de la investigación, insiste en que su motivación está lejos de buscar reflectores. “Yo no me quiero hacer famosa y menos por un caso así. Si yo me quisiera hacer famosa, sería con algún trabajo”.