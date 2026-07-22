Famoso entra a ‘Survivor México’ y revela inesperadamente que se está DIVORCIANDO

Ya comenzó la nueva temporada de Survivor México en TV Azteca, pero entre el grupo de sobrevivientes que se ponen a prueba en la naturaleza y condiciones extremas, hubo un famoso que sorprendió por algo más.

Se trata de una dura prueba personal que atraviesa en casa, pero que vivirá en plena competencia de Survivor México. Julio Camejo es parte del reality show, mientras en su vida personal, enfrenta el derrumbe de su matrimonio.

A sus 53 años, Julio Camejo confesó ante la cámara: “Después de 15 años, seis meses y seis dias, mi esposa decidió que lo mejor era que tomáramos caminos diferentes”.

“La vida a veces te sorprende y te pega de manera que menos te imaginas”.

“Pero para ti Sofía, y mi hijo Gael: Sé que estamos pasando por un momento difícil, pero si vine a ‘Survivor’, es porque me voy a reencontrar, voy a renacer, me voy a volver la mejor versión de mí para poder seguir siendo el mejor padre para ustedes, porque son el amor de mi vida, mi motor”, dijo Julio Camejo, sin dar más detalles de la ruptura.

¿Con quién estaba casado Julio Camejo?

Como lo dijo, durante 15 años, seis meses y seis días, Julio Camejo estuvo casado con Isabela Gutman, una empresaria y bailarina de origen brasileño. La pareja tuvo dos hijos.

No protagonizaron escándalos ni existen rumores en torno a su separación.