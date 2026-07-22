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Productora Rosa María Noguerón confiesa qué espera de los habitantes: “Necesitamos que esa CASA esté viva”

Además admite que es de las personas más funadas cada temporada de La Casa de los Famosos México

Julio 22, 2026 • 
Grisel Vaca, Edson Vázquez, Nayib Canaán
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La Casa de los Famosos México

Edson Vázquez

Cada temporada sucede lo mismo. Millones de personas esperan con ansias el momento en que las puertas de La casa de los famosos México se abren para recibir a un nuevo grupo de celebridades dispuestas a convivir bajo el mismo techo, sin contacto con el exterior y bajo la mirada permanente de decenas de cámaras. En cuestión de minutos comienzan las primeras impresiones, nacen alianzas, surgen rivalidades y las redes sociales convierten cualquier gesto en tema de conversación.

Sin embargo, lo que el público ve apenas representa el último paso de un proceso que comienza semanas antes. Detrás del estreno de uno de los fenómenos televisivos más importantes de los últimos años existe una preparación minuciosa en la que intervienen médicos, psicólogos, productores, realizadores y un equipo que trabaja para que todos los habitantes lleguen en igualdad de condiciones.

El próximo 26 de julio, la cuarta temporada volverá a poner a prueba a un nuevo grupo de celebridades. Para ellas, el juego inicia mucho antes de entrar a la casa. Todo comienza con estudios médicos completos y largas entrevistas psicológicas para conocer su estado físico, su personalidad y la manera en que enfrentan la presión. Después llega el aislamiento en un hotel, donde poco a poco se desconectan del celular, las noticias y el contacto con el exterior. Finalmente, vienen las despedidas familiares, quizá el momento más difícil de todo el proceso.

Detrás de esta maquinaria está Rosa María Noguerón, productora del exitoso formato, quien reconoce que el verdadero triunfo de La casa de los famosos México no termina cuando se apagan las cámaras, sino cuando los participantes logran transformar esa experiencia en nuevas oportunidades profesionales.

El éxito del reality, sin embargo, también ha traído críticas y una enorme exposición pública para ella. Lejos de incomodarla, Rosa María ha aprendido a mirar ese fenómeno desde otra perspectiva.

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Rosa María Noguerón

Edson Vázquez

“Creo que soy una de las personas más funadas en este proyecto; luego hasta inventan romances”, comenta entre risas. Pero enseguida reflexiona:

“Te das cuenta de que la funa es un sinónimo de éxito también, y que es mejor que hablen a que no hablen”.

“Hay cosas que duelen, sobre todo a la gente que está a tu alrededor, pero todos los talentos que han salido de La casa han descubierto que, en medio de la tempestad o en medio de la gloria, han salido con éxito de este proyecto”.

¿Cómo elige Rosa María Noguerón a los habitantes?

Su respuesta durante la conferencia de prensa del 21 de julio, días antes del estreno de la cuarta temporada, lo resume todo:

“Necesitamos que esa casa esté viva. Que hagan momentos virales. Buscamos gente interesante, divertida, que esté dispuesta a jugar, que se comprometan con los posicionamientos, para que La Casa estalle. Que sean creativos, que la gente los reconozca y quiera saber sobre sus vidas”, dijo la productora de La Casa de los Famosos México.

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