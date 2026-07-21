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Alejandra Guzmán explica POR QUÉ DIJO que Frida Sofía estaba embarazada y hasta terminó pidiéndole perdón

La intérprete se sinceró y admitió que tuvo que pedirle disculpas a su hija por hablar de más.

Julio 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Alejandra Guzmán explicó por qué anunció que se convertiría en abuela.

Getty Images/Instagram

“Viví engañada, pero no pasó nada tampoco”.

La rockera Alejandra Guzmán ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer que volverá a los escenarios con su gira ‘Los que nos quedamos tour’. Y es que la hija de la fallecida diva Silvia Pinal regresa luego del alta médica tras un largo proceso de recuperación. Alejandra aseguró que goza de buena salud y que está lista para reencontrarse con su público.

Durante la charla con los medios de comunicación, ‘La Guzmán’ también habló sobre la controversia del supuesto embarazo de su hija Frida Sofía.

“Pues me llamó y me dijo que no estaba embarazada y yo por hacerle caso a una amiga muy chismosa. Ahí me di cuenta de que no debo de hablar, porque a mí no me gusta tampoco que hable mi papá de mí”.

TE RECOMENDAMOS: Alejandra Guzmán ya le preguntó a Frida Sofía del presunto embarazo: “Voy a ser abuela, hay rumores”

Alejandra se sinceró y dijo que pudo comprender cómo se sintió su hija y por ello decidió pedirle perdón.

“Sentí lo mismo que ella sintió, entonces le pedí una disculpa y ya, ahí quedó. Pero pues sí me da ilusión, ¿cómo no me va a dar ilusión? Viví engañada, pero no pasó nada tampoco. Yo creo que los problemas se resolverán con el tiempo”.

La también llamada ‘Reina de corazones’ asegura que confía en que el tiempo pueda solucionar los malentendidos con Frida Sofía, ante ello agregó:

“Yo tengo que dar tiempo al tiempo y yo estoy haciendo lo que tengo que hacer y no puedo hacer más. Yo estoy en terapia desde hace cuatro años y estoy más estable emocionalmente. Antes era mucho más visceral y ahora como que espero o pienso y luego contesto”, indicó.

Alejandra Guzmán hizo una pausa y reflexionó sobre su talento y cómo el que su madre creyera en ella y su impulso para que forjara su trayectoria hizo la diferencia, aunque lo entendió con el paso de los años.

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“Mi madre siempre supo que yo tenía talento y siempre me dijo que era su gallo. Mi madre me mandaba al ballet, mi madre me evitó que yo entrara a ‘Fresas con crema’ y a todos esos grupos porque sabía que yo podía sola y eso se lo agradezco, antes no. Antes pataleaba y decía y quería las cosas en ese momento, ¿no? Y ahora se lo agradezco porque si no fuera por ella, no sé dónde estaría”, concluyó.

alejandra guzmán frida sofía embarazo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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