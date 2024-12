Romina Marcos, hija de Niurka Marcos, reveló sus deseos más íntimos: ‘¿Estoy exagerando?’

Si pensaban que todo estaba dicho en la vida de Romina Marcos, la controversial hija de Niurka Marcos, pues están todos muy equivocados. Tras su participación en el reality ‘Los 50’ 2024, donde pudimos ver mucho más de cerca a la cantante y actriz, hoy, la influencer abre su corazón y se muestra más libre, más ella.

En su más reciente participación en el podcast ‘Deko en Vivo’, Romina Marcos reveló que su amor por quien es hoy su novia, la doctora Laura Salazar, la llevó a confirmarse como una “mujer lesbiana”, y lejos quedó su pasado con los hombres. En esa línea, la también influencer y hermana de Emilio Osorio abrió su corazón y reveló sus más profundos deseos.

Actriz y cantante Romina Marcos Instagram

Romina Marcos no encontró su lugar con un hombre

Sin el temor de ser hoy juzgada por la sociedad y con el apoyo de quienes la aman y la respetan, Romina Marcos confesó que, a diferencia de sus relaciones anteriores con hombres, donde se llegó a sentir señalada y a tener momentos de ‘ansiedad’, en la actualidad, en su relación con otra mujer, se siente comprendida y contenida desde la empatía.

‘Siento que, entre mujeres, no te juzgan ese lugar’, dijo hija de Niurka Marcos y agregó: ‘Me he dado cuenta que la comunicación, en mis experiencias con hombres, siempre tenía un nivel de ansiedad de hablar con ellos, o expresarme con ellos, de decirles cómo me siento, siempre la preocupación de ‘¿me veré muy intensa?, ¿me escucharé loca?, ¿estoy exagerando?’.

Romina Marcos y su novia Instagram

La revelación de Romina Marcos

Más allá de haber tenido una primera etapa de su vida amorosa y sexual con hombres, y ahora, a sus 29 años, eligió iniciar un noviazgo con una mujer, Romina Marcos no se define como una mujer bisexual. Contrario a esto, afirma ser una mujer lesbiana.

Influencer Romina Marcos. Instagram.

¿La razón? La hija de Niurka Marcos, Romina Marcos, aseguró que en su nuevo círculo social como lesbiana se siente ‘bendecida y apoyada’. También aseguró que ha tenido que dejar ir a muchas personas, pero recalcó que a todas las personas con quienes hoy tiene trato, se presenta como una mujer lesbiana, y recibe con amor un ‘Ya lo sabía’, algo que la tiene muy feliz, y esa emoción la perciben ellos.