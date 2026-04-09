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¿Cómo es Niurka de suegra con la novia de su hija Romina?

La cantante, actriz y bailarina cuenta que siempre procuró criar a Romina con libertad y responsabilidad

Abril 08, 2026 • 
Alejandro Flores
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Niurka Marcos narra cómo es su relación con su hija Romina

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Niurka Marcos está convencida de que crió a sus hijos de la manera correcta.

Y lo que ve ahora de ellos como adultos, confirma que que tenía razón cuando insistía en que ellos tenían que hacerse responsables de sus buenas decisiones pero también de sus errores.
La cantante, actriz y bailarina está a punto de entrar en el reality show La mansión VIP, en donde se espera que revele, como suele hacerlo cada vez que entra un programa de este tipo, algunos aspectos de su vida personal.
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En este momento, Niurka está especialmente contenta de lo que vive con su hija Romina, quien desde hace dos años comenzó una carrera como modelo, bailarina y empresaria.

La relación de Romina Marcos con su padre

En una entrevista para el podcast “La barra de Santiago”, Romina habla de la relación con su madre y cuenta que hubo un momento en que chocaron fuertemente pero que lo han superado.
Niurka explica que ese choque fue algo natural

“Yo crié a mis hijos conscientes toda la vida de sus defectos y virtudes pero también los crié conscientes de lo que, desde mi percepción, eran sus defectos”, dice Niurka en una entrevista para De primera mano.

En el caso de Romina eso se tradujo en una experiencia peculiar ya que mientras que con Niurka mantiene una relación estrecha, con su padre se ha ido distanciando desde los 13 años.

“Romina, de los tres papás de mis hijos, fue la que más disfrutó a su papá; pero por eso mismo tuvo mas consciencia y se expresa de una manera inteligente y le dice: ‘A mí no me engañas, aqui el lugar tuyo fue este y el de mi mamá fue este; no te vayas a subir a un pedestal que no te pertenece”.
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El papel de Niurka como suegra

En ese sentido, hoy Niurka se ha convertido en un soporte de su hija desde que inicio su noviazgo con la doctora Laura Salazar, hace ya un año.

“Déjame decir que si yo me hubiera imaginado que Romi experimentando una relación con otra chica iba a ser tan estable, feliz y madura, yo le hubiera dicho que se buscara una novia desde antes”, dice Niurka.

La cantante dice que su papel con su hija ahora es el mismo que le inculcó desde niña:

“Ella entiende que ella nació y fue educada con la libertad de ser y elegir. No todo lo que decidimos en esta vida nos tiene que gustar pero lo importante es que todo venga del amor”.

Niurka Marcos Romina Marcos
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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