Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Hijos menores de Aylín Mujica reaccionan a la muerte de su hermano y comparten FOTOS INÉDITAS

Alejandro y Violeta compartieron imágenes y mensajes para despedir a su hermano mayor.

Julio 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Aylin-Mujica.jpg

Los hijos de Aylín Mujica se despidieron de su hermano mayor.

Instagram

“Hasta que nos volvamos a ver, te amo hermano”.

La tristeza y consternación por la muerte de Mauro, el hijo mayor de Aylín Mujica prevalece. Y ante las constantes muestras de cariño y apoyo hacia los padres y más familiares, muchos esperaban la reacción de los hijos menores de la actriz.

Tan sólo unos días bastaron para que se hicieran presentes Alejandro y Violeta. Ambos tomaron sus redes sociales para expresar su sentir y para despedirse públicamente de su hermano.

A través de su cuenta en Instagram, Alejandro compartió una fotografía junto a Mauro en su infancia. Con ella recordó un gran momento que vivieron en familia.

TE RECOMENDAMOS: ¿Aylín Mujica QUEDÓ FUERA de ‘Top Chef’ tras la muerte de su hijo? Esta es la decisión que tomó la producción

“Mau, viviste con pasión en todo lo que hiciste. Tu música no era sólo algo que creaste, era parte de lo que eras. Derramaste tu corazón en tu carrera, perseguiste tus sueños sin miedo e inspiraste a tantas personas en el camino”, indicó.

Y luego le hizo saber que siempre lo recordará por su gran alegría y cómo la compartía con los demás.

“Fuiste una inspiración no sólo para mí, sino para muchos. Tu energía era contagiosa, y cualquiera que tuviera el privilegio de conocerte era mejor gracias a ello”.

Luego, destacó que “mientras nuestros corazones están rotos, confiamos en que Dios te ha dado la bienvenida en casa. Aunque no entiendo su momento, nos aferramos a su promesa de que este adiós no es para siempre”, precisó.

Y finalizó su mensaje agradeciéndole a Mauro por todo lo que compartieron.

“Hasta que nos volvamos a ver, te amo hermano”.
Aylín Mujica enfrenta el peor dolor

Murió su hijo Mauro

aylin-maribel-.jpg
Famosos
Las emotivas palabras de Maribel Guardia a Aylín Mujica ante la muerte de su hijo
La cantante y actriz envía sus condolencias a la cubana. Ambas enfrentan el mismo dolor.
Julio 17, 2026
 · 
MrPepe Rivero
hijo-aylin-mujica.jpg
Famosos
Reportan muerte del hijo mayor de Aylín Mujica a los 31 años
Descanse en paz, Mauro.
Julio 17, 2026
 · 
TVyNovelas
hijoaylin-mujica-.jpg
Famosos
De qué murió el hijo de Aylín Mujica y el desgarrador mensaje de su padre, Osamu Menéndez
Descanse en paz Mauro.
Julio 17, 2026
 · 
TVyNovelas
aylin mujico hijo mauro.jpg
Famosos
De un día para otro: Así se enteró Aylín Mujica de la muerte de su hijo
Una noche antes recibió una llamada para alertarla de que Mauro estaba enfermo
Julio 17, 2026
 · 
Alejandro Flores

Por su parte, Violeta, aunque se mostró consternada también le escribió un texto que subió a sus historias y que acompañó con diversas fotografías.

NO TE VAYAS SIN LEER: Aylín Mujica publica video de los últimos momentos con vida de su hijo Mauro

Mauro.jpg

“Te amo con toda mi alma, Mauro. Descansa en paz y ojalá algún día volvamos a reunirnos. Gracias por ser la persona que fuiste. Te adoro infinitamente, Mau”, escribió la joven.

Aylín Mujica Mauro Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
lau-styling-flor-vigna-.jpg
Famosos
Cancelan a Lau Styling por insultar a mexicanos; famosos se van contra ella: “No te queremos en México”
Julio 20, 2026
 · 
TVyNovelas
brianda-deyanara--.jpg
Famosos
¿Quién es Brianda Deyanara? La influencer es habitante confirmada de “La Casa de los Famosos México”
Julio 20, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Paty-Diaz.jpg
Famosos
Paty Díaz dice que divorcio de Alexis Ayala ES KARMA por haberla hecho vivir entre insult0s, amenaz4s y viol3ncia
Julio 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Alfonso-Obregon.jpg
Famosos
Rafael Inclán sobre acusaciones contra su primo Alfonso Obregón: “que no proceda NEGATIVAMENTE para su vida”
Julio 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Robbie-Williams.jpg
Hollywood
¿Robbie Williams CONSUMIÓ COC4ÍN4 en la televisión en vivo? Video se hace viral
En pleno partido final del futbol, el músico ofrecía una entrevista cuando una sustancia blanca cayó al micrófono.
Julio 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Debanhi-Escobar.jpg
Viral
Tiktokers descubren CUERPO SIN VIDA en el mismo hotel donde hallaron a Debanhi Escobar muerta
Un grupo de jóvenes ingresó al sitio de forma clandestina y se toparon con una terrible escena.
Julio 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Don-Antero-Ugalde.jpg
Famosos
Papá de Ana Bárbara le contesta a Adri Toval quien dijo que “agredió sexu4lm3nt3 a sus dos HIJAS MAYORES”
Don Antero Ugalde esta considerando demandar a la mujer que hizo estallar tremenda información.
Julio 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
fanaticos-espana.jpg
Viral
Con final Argentina Vs. España, TelevisaUnivision anota golazo de rating: 30.5 millones de televidentes
Tanto en ViX como en televisión abierta, TelevisaUnivision es la opción preferida de la audiencia.
Julio 20, 2026
 · 
TVyNovelas