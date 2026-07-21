Hijos menores de Aylín Mujica reaccionan a la muerte de su hermano y comparten FOTOS INÉDITAS

“Hasta que nos volvamos a ver, te amo hermano”.

La tristeza y consternación por la muerte de Mauro, el hijo mayor de Aylín Mujica prevalece. Y ante las constantes muestras de cariño y apoyo hacia los padres y más familiares, muchos esperaban la reacción de los hijos menores de la actriz.

Tan sólo unos días bastaron para que se hicieran presentes Alejandro y Violeta. Ambos tomaron sus redes sociales para expresar su sentir y para despedirse públicamente de su hermano.

A través de su cuenta en Instagram, Alejandro compartió una fotografía junto a Mauro en su infancia. Con ella recordó un gran momento que vivieron en familia.

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“Mau, viviste con pasión en todo lo que hiciste. Tu música no era sólo algo que creaste, era parte de lo que eras. Derramaste tu corazón en tu carrera, perseguiste tus sueños sin miedo e inspiraste a tantas personas en el camino”, indicó.

Y luego le hizo saber que siempre lo recordará por su gran alegría y cómo la compartía con los demás.

“Fuiste una inspiración no sólo para mí, sino para muchos. Tu energía era contagiosa, y cualquiera que tuviera el privilegio de conocerte era mejor gracias a ello”.

Luego, destacó que “mientras nuestros corazones están rotos, confiamos en que Dios te ha dado la bienvenida en casa. Aunque no entiendo su momento, nos aferramos a su promesa de que este adiós no es para siempre”, precisó.

Y finalizó su mensaje agradeciéndole a Mauro por todo lo que compartieron.

“Hasta que nos volvamos a ver, te amo hermano”.

Por su parte, Violeta, aunque se mostró consternada también le escribió un texto que subió a sus historias y que acompañó con diversas fotografías.

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