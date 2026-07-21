¡Serán 3 habitaciones! Yanet García y Memo Schutz se suman a La Casa de los Famosos México 2026

Galilea Montijo y Wendy Guevara fueron las conductoras de la conferencia de prensa oficial para la temporada 2026 de La Casa de los Famosos México.

Este domingo 26 de julio a las 8:30pm comienza la nueva temporada, que promete más sorpresas y una historia completamente diferente.

En la conducción, repite Galilea Montijo para las galas de nominación y eliminación; y las galas de lunes, martes, jueves y viernes, vuelven Odalys Ramírez y Diego de Erice. A través de ViX vuelven las pre galas y post galas, con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, que presentarán debates y momentos exclusivos. También Marie Claire Harp regresa como la informatrix.

En la conferencia se confirmó que los suscriptores de ViX en toda Latinoamérica podrán votar por su habitante favorito. Además, habrá multiventana, para elegir qué cámaras dentro de La Casa ver al mismo tiempo. Por tiempo limitado, habrá acceso gratuito en ViX.

La productora Rosa María Noguerón reveló qué es lo que busca para elegir al elenco:

“Necesitamos que esa casa esté viva. Que hagan momentos virales. Buscamos gente interesante, divertida, que esté dispuesta a jugar, que se comprometan con los posicionamientos, para que La Casa estalle. Que sean creativos, que la gente los reconozca y quiera saber sobre sus vidas”.

¿Cuál es el nombre de las TRES habitaciones?

La Casa de los Famosos México hizo cambios respecto a las temporada anteriores. Ahora serán tres habitaciones:



Tulum

Ibiza

Malibu

Se confirmó que habrá mayores privilegios al líder... Seguirán las noches de cine, las pruebas de presupuesto, la vida en fotos y la cabina de las tentaciones.

¿Quiénes son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026?

En esta edición, hay algunos habitantes revelados que vienen del mundo de la creación de contenido, con millones de seguidores pero con una fama diferente a la tradicional. ¿Qué tipo de videos publican?

Habitante confirmado 1: Ernesto Laguardia

Habitante confirmada 2: Karina Torres

Habitante confirmada 3: Ximena Herrera

Habitante confirmado 4: Aldo Rendón

Habitante confirmado 5: Moisés Peñaloza

Habitante confirmad a 6: Cynthia Klitbo

Habitante confirmado 7: Yahir

Habitante confirmada 8: Flor Vigna

Habitante confirmado 9: Masad Altamini

Habitante confirmada 10: Arantza Ruiz

Habitante confirmado 11: Ese Pérez

Habitante confirmado 12: Fede Vigevani

Habitante confirmada 13: Brianda Deyanara

Habitante confirmado 14: Memo Schutz

Habitante confirmada 15: Yanet García