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Flor Vigna se resistía pero finalmente DESPIDIÓ a Lau Styling tras insultar a mexicanos

La estilista y la influencer trabajarían juntas durante la nueva temporada de “La Casa de los Famosos México”.

Julio 21, 2026 • 
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Flor Vignia

Instagram/LaCasadelosfamososmx

Flor Vigna está por entrar a “La Casa de los Famosos México” y para lucir impecable, había contratado los servicios de Lau Styling, una estilista que trabajó con Briggitte Bozzo y Gala Montes en 2024, pero con ésta última terminó en pleito.

Este 19 de julio, en el marco de la final de futbol entre España y Argentina, la estilista decidió grabar un video donde insultaba a los mexicanos al llamarlos “hijos de p...”, mientras estaba en aparente estado de ebriedad.

Sus palabras se hicieron virales, y recibió críticas. Ella emitió un comunicado donde aseguró que se responsabilizaba de sus palabras, y que no era su intención ofender. Sin embargo, no fue suficiente, pues en sus publicaciones en Instagram a sus amigos cercanos, siguió con los reclamos.

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Comunicado Lau Styling

Flor Vigna no quería despedirla... aunque finalmente lo hizo

Ante la polémica, el nombre de Flor Vigna salió a la luz por la colaboración inminente en La Casa de los Famosos México. Durante la mañana del 21 de julio, se viralizó un audio donde rechazaba la idea de despedir a su compatriota argentina:

“No puedo dejarla sin trabajo…siento que eso me va a pesar más…yo nunca hablaría así de ningún país”

Sin embargo, fue tal la presión en redes sociales, que horas más tarde Flor Vigna decidió despedir a Lau Styling.
“Estoy en total desacuerdo con lo que dijo Laura. Nunca voy a estar de acuerdo con los insultos y los ataques”, se lee en un comunicado.

Como no pienso ser cómplice de esos horribles dichos, pagué de todas formas pero le pedí que se retire del equipo y que pida perdón por lo sucedido”.

“Los valores no se negocia. Me verán mal vestida pero nunca siendo mala persona”, insistió Flor Vigna.

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Flor Vigna La Casa de los Famosos México
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