Romina Marcos rompe en llanto al descubrirse muy parecida a su mamá Niurka: “YO NO QUERÍA ser como ella”

“Sí soy distinta en muchas cosas y actúo diferente y me expreso distinto, pero en muchas otras somos muy parecidas”.

Romina Marcos, la hija de Niurka, ofreció una charla honesta donde rompió en llanto pues descubrió que parecerse tanto a su mamá le causaba problemas. Ante el podcast ‘La Barra de Santiago’, la actriz reveló que tuvo una batalla interna porque “no quería ser” como la vedette.

“Es que sí soy mucho como ella. Mucho tiempo yo me pelee porque yo no quería ser como mi mamá, yo no quería ser como ella porque yo no soy así”, dijo Romina.

Y agregó que “sí soy distinta en muchas cosas y actúo diferente y me expreso distinto, pero en muchas otras somos muy parecidas”, reconoció.

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En la misma línea, la creadora de contenido resaltó que una de las cosas que tiene en común con Niurka es que ninguna de las dos es aduladora, refiriéndose a que no buscan caerle bien a otros con halagos.

“Por ejemplo, yo digo lo que pienso como ella o dentro de este medio, me ca*a lamer botas y a ella también le ca*a lamer botas. Hay gente que pues…es más inteligente y sabe hacerlo mejor, entonces, llega más rápido a la meta o al sueño, porque son inteligentes y saben qué decir y qué hacer y yo no, yo soy yo, entonces, yo no sé lamer botas”, indicó.

Romina externó que, pese a que siente una gran admiración por su madre y ella es un “ejemplo de que sí se puede”, su relación no siempre ha sido perfecta”.

“Mi mamá dice muchas cosas… ella dice lo que piensa y pues no estamos exentos por ser sus hijos (…) Sí, es muy complicado (…) Sí nos hemos herido (…) hay muchos momentos en los que no nos entendemos, pero yo siempre respeté mucho a mi mamá, creo que hasta ahorita que soy adulta (…) me atreví a contestarle algo, a decirle que yo no pienso igual”, sentenció.

En otro fragmento de la conversación, Romina relata que las principales diferencias y distancia se vivieron cuando se independizó, y lo hizo al mismo tiempo que su hermano mayor, ‘Kiko’. La cantautora admite que se dejaron de hablar con Niurka y que cada quien por su parte se tomó el tiempo para sanar las heridas.

Sin poder contener el llanto, Romina compartió: “Yo no quiero satanizar a mi madre, hoy en día la relación es hermosa… hoy en día volteo y digo: ‘lo logramos’. Pudimos pasar el pu*o bache de no entendernos porque hoy en día hay un chin*o de papás e hijos que no lo pasan, que no se hablan y que no lograron tener esa relación, que no lograron salvarse”.

También destacó que como hija tuvo que comprender que su mamá se equivoca, aunque no deja de ser la imponente artista.

“Duele muchísimo porque yo sí puse a mis papás en un altar, puse a mi mamá en un lugar así de diosa y bajarla de ahí me dolió un chin*o, y verla como un ser humano que comete errores, me dolió un chin*o”.

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Finalmente, agradeció poder entender a su mamá y al revés, poder sanar y empatizar y aceptarse en familia con todas sus diferencias.

“Hoy abrazo a mi mamá, la veo y la amo, y la entiendo, y a veces hasta ya la veo como una niña chiquita, es muy bello, gratificante y lo agradezco”, concluyó”.