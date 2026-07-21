Angélica Aragón asegura que EN SU OTRA VIDA fue hija del faraón Ramsés y que conoció a su hermano en Egipto

“Tardaste mucho en regresar, ¿eh?”.

La actriz Angélica Aragón dejó a todos con los ojos cuadrados al contar cómo en un viaje a Egipto se enteró que en su otra vida fue hija del faraón Ramsés. La protagonista de telenovelas afirmó que desde ese día cambió la forma en la que percibe su conexión con esa antigua civilización.

Fue en una entrevista con Nayo Escobar donde también contó de su fascinación por la historia, la ciencia y las distintas culturas del mundo.

En la charla, Aragón dijo que siempre ha sentido un profundo interés por el antiguo Egipto y recordó una anécdota que le ocurrió mientras recorría El Cairo junto a su hija.

“Tardaste mucho en regresar, ¿eh?“, aseguró que le dijo un hombre en inglés. Sorprendida, respondió que no entendía a qué se refería. Entonces, según narró, él continuó: ”¿Vas a negar que eres de esta tierra y que te has ausentado mucho tiempo?... Tú y yo somos hijos de Ramsés”.

TE RECOMENDAMOS:Según el relato de la actriz, mientras avanzaba entre las calles, un comerciante la reconoció cuando se acercó a observar algunos recuerdos turísticos.La actriz recordó que, tras escuchar aquellas palabras, decidió responder con honestidad sobre lo que sentía. “Yo no soy de aquí, de El Cairo; yo vengo de las tierras nubias, es lo que yo siento”, comentó.Aragón también relató que el hombre le dijo que la madre de Ramsés provenía precisamente de esa región y, después de decirle que eran “hermanos”, la abrazo. Luego enfatizó que vivió ese momento con naturalidad y sin sentir ninguna mala intención.

La anécdota terminó con una escena que recordó con humor, ya que su hija al verla abrazando a un desconocido, se acercó sorprendida para preguntarle qué estaba pasando y le dijo que el comerciante estaba dándole la bienvenida a quien considera una “hermana”.

Además de compartir esa vivencia, Angélica Aragón habló sobre el interés que ha mantenido durante años por la ciencia y las civilizaciones antiguas. “Siempre me ha interesado mucho la ciencia“, comentó durante la entrevista.

También reflexionó sobre la diferencia entre los vestigios históricos de distintas culturas.

“De los faraones hay todo. El cetro, la corona, la momia con dientes, pelo, uñas; están ahí. De ellos no hay duda de que existieron“, expresó al hablar de la riqueza arqueológica del antiguo Egipto.

La actriz incluso mencionó temas relacionados con los calendarios mayas, la Vía Láctea y diversas teorías históricas que han despertado su curiosidad a lo largo de los años, dejando ver una faceta poco conocida fuera de los escenarios.