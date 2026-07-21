Bebé de Carmen Aub cumple 1 año y debe ser operada para colocarle un implante; nació con PÉRDIDA AUDITIVA

“Llega un punto en el que uno dice: ‘¿Y sí es necesario todo esto? ¿Si será que es necesaria la cirugía?’”.

A pocos días de haber cumplido un año de vida, la pequeña Lu, hija de la actriz Carmen Aub e Iván Sikic, será sometida a una operación, pues la menor nació con una pérdida auditiva “moderada a severa”.

El día de hoy, 21 de julio, la bebé será intervenida y le colocaran implantes cocleares. A través de un video en su cuenta de TikTok, la intérprete en ‘El Señor de los Cielos’ habló sobre las dudas que tuvieron ella y su esposo con respecto al procedimiento.

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“Llega un punto en el que uno dice: ‘¿Y sí es necesario todo esto? ¿Si será que es necesaria la cirugía?’. Porque estamos viendo que a Lu le funcionan bien los audífonos”, contó Carmen.

Ante la incertidumbre, Aub relató que volvió a platicar con los médicos y con otros padres de menores que usan los implantes, y de esta forma lograron decidirse.

“Creo que tenemos que aprovechar la tecnología que existe. Tenemos que aprovechar el lugar privilegiado donde estamos, donde es candidata al implante y podemos darle esa herramienta a Lu”, mencionó.

“Que, aunque siempre hay riesgos en la cirugía, aunque también tiene otro proceso diferente al audífono, en cuanto a terapias, etcétera, Lu va a tener más claridad”, añadió.

Carmen Aub explicó que, si bien ahora su hija le entiende cuando le pide que mande un beso, puede que con el tiempo, no logre diferenciar algunas palabras que se parezcan mucho como gato o pato.

“Y puede que eso no solamente la retrase en su proceso de aprendizaje, sino que la aísle cuando esté platicando con los niños… “Ahí es donde dijimos: ‘No, sí, sí es necesario hacer esta cirugía. Es una decisión difícil porque nosotros la estamos tomando por ella, pero los miedos se quedan atrás, o incluso con miedo, seguimos adelante”, agregó Carmen.

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¿Qué es un implante coclear?

Se trata de un dispositivo electrónico que mejora la audición gracias a que envía sonidos más allá de la parte dañada del oído directo.

Cabe recordar que la famosa actriz relató cómo enfrentaron que la bebé nació con pérdida auditiva.

“Uno pasa por muchos procesos, el enojo, la negación. Yo me acuerdo que esa primera semana no podía dejar de llorar”, confesó.