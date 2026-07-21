Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Bebé de Carmen Aub cumple 1 año y debe ser operada para colocarle un implante; nació con PÉRDIDA AUDITIVA

A la pequeña le colocarán implantes cocleares, sin embargo la actriz y su esposo dudaron sobre si era necesaria la intervención.

Julio 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Carmen-Aub.jpg

Lu, la hija de Carmen Aub, será sometida a una cirugía.

Instagram

“Llega un punto en el que uno dice: ‘¿Y sí es necesario todo esto? ¿Si será que es necesaria la cirugía?’”.

A pocos días de haber cumplido un año de vida, la pequeña Lu, hija de la actriz Carmen Aub e Iván Sikic, será sometida a una operación, pues la menor nació con una pérdida auditiva “moderada a severa”.

El día de hoy, 21 de julio, la bebé será intervenida y le colocaran implantes cocleares. A través de un video en su cuenta de TikTok, la intérprete en ‘El Señor de los Cielos’ habló sobre las dudas que tuvieron ella y su esposo con respecto al procedimiento.

TE RECOMENDAMOS: Actriz de ‘El Señor de los Cielos’ pide ayuda para su bebé que nació sorda: “los actores no son millonarios”

“Llega un punto en el que uno dice: ‘¿Y sí es necesario todo esto? ¿Si será que es necesaria la cirugía?’. Porque estamos viendo que a Lu le funcionan bien los audífonos”, contó Carmen.

Ante la incertidumbre, Aub relató que volvió a platicar con los médicos y con otros padres de menores que usan los implantes, y de esta forma lograron decidirse.

“Creo que tenemos que aprovechar la tecnología que existe. Tenemos que aprovechar el lugar privilegiado donde estamos, donde es candidata al implante y podemos darle esa herramienta a Lu”, mencionó.

“Que, aunque siempre hay riesgos en la cirugía, aunque también tiene otro proceso diferente al audífono, en cuanto a terapias, etcétera, Lu va a tener más claridad”, añadió.

Carmen Aub explicó que, si bien ahora su hija le entiende cuando le pide que mande un beso, puede que con el tiempo, no logre diferenciar algunas palabras que se parezcan mucho como gato o pato.

“Y puede que eso no solamente la retrase en su proceso de aprendizaje, sino que la aísle cuando esté platicando con los niños… “Ahí es donde dijimos: ‘No, sí, sí es necesario hacer esta cirugía. Es una decisión difícil porque nosotros la estamos tomando por ella, pero los miedos se quedan atrás, o incluso con miedo, seguimos adelante”, agregó Carmen.

NO TE VAYAS SIN LEER: Actriz de ‘El Señor de los Cielos’ publica emotiva carta y confirma: Su bebé nació con pérdida auditiva

¿Qué es un implante coclear?

Se trata de un dispositivo electrónico que mejora la audición gracias a que envía sonidos más allá de la parte dañada del oído directo.

Cabe recordar que la famosa actriz relató cómo enfrentaron que la bebé nació con pérdida auditiva.
“Uno pasa por muchos procesos, el enojo, la negación. Yo me acuerdo que esa primera semana no podía dejar de llorar”, confesó.

Carmen Aub
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Aylin-Mujica.jpg
Famosos
Hijos menores de Aylín Mujica reaccionan a la muerte de su hermano y comparten FOTOS INÉDITAS
Julio 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Alejandra-Guzman (1).jpg
Famosos
Alejandra Guzmán explica POR QUÉ DIJO que Frida Sofía estaba embarazada y hasta terminó pidiéndole perdón
Julio 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
lau-styling-flor-vigna-.jpg
Famosos
Cancelan a Lau Styling por insultar a mexicanos; famosos se van contra ella: “No te queremos en México”
Julio 20, 2026
 · 
TVyNovelas
brianda-deyanara--.jpg
Famosos
¿Quién es Brianda Deyanara? La influencer es habitante confirmada de “La Casa de los Famosos México”
Julio 20, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Robbie-Williams.jpg
Hollywood
¿Robbie Williams CONSUMIÓ COC4ÍN4 en la televisión en vivo? Video se hace viral
En pleno partido final del futbol, el músico ofrecía una entrevista cuando una sustancia blanca cayó al micrófono.
Julio 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Debanhi-Escobar.jpg
Viral
Tiktokers descubren CUERPO SIN VIDA en el mismo hotel donde hallaron a Debanhi Escobar muerta
Un grupo de jóvenes ingresó al sitio de forma clandestina y se toparon con una terrible escena.
Julio 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paty-Diaz.jpg
Famosos
Paty Díaz dice que divorcio de Alexis Ayala ES KARMA por haberla hecho vivir entre insult0s, amenaz4s y viol3ncia
La actriz alzó la voz y denunció que cuando vivió con el actor enfrentó violencia.
Julio 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Alfonso-Obregon.jpg
Famosos
Rafael Inclán sobre acusaciones contra su primo Alfonso Obregón: “que no proceda NEGATIVAMENTE para su vida”
Por primera vez, el actor rompe el silencio y habla sobre la situación que enfrenta su familiar.
Julio 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez