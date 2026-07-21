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¿Quienes ingresarán a ‘LA GRANJA VIP’? Esta es la lista de nombres que se filtró a las redes sociales

Será el próximo 11 de octubre cuando de arranque el reality de supervivencia extrema.

Julio 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Imelda Tuñón, Polo Morín y Daniela Castro son algunos famosos que podrían entrar a ‘La Granja VIP’.

Instagram

Al interior de TV Azteca ya está todo listo para que de inicio la segunda temporada de ‘La Granja VIP’. El estreno del reality de supervivencia extremo está programado para comenzar el 11 de octubre de 2026.

El reality show, que reúne a celebridades, artistas e influencers en un entorno rural, prepara su regreso tras el éxito que alcanzó en 2025.

Hasta el momento, la lista oficial de participantes no se ha dado a conocer, sin embargo, en redes sociales ya circulan nombres y hasta los posibles sueldos de los famosos.

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Cabe recordar que en la primera temporada participaron Alfredo Adame, Lola Cortés, Sandra Itzel, Fabiola Campomanes, Eleazar Gómez, entre otros catorce concursantes.

Fue el reportero Gabriel Cuevas quien reveló algunos de los nombres que podrían sumarse a la segunda entrega.

Entre las estrellas mencionadas destacan Daniela Castro, Polo Morín, y la exnuera de Maribel Guardia, Imelda Tuñón.

Además, en reportes anteriores mencionó a Leslie Gallardo, Lizbeth Rodriguez y Myriam Montemayor.

En tanto, trascendió que la conducción se mantendrá sin cambios, es decir, como conductor principal a Adal Ramones acompañado de Kristal Silva.

Por su parte, Linet Puente y Ferka volverían a ser panelistas.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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NO TE VAYAS SIN LEER: ‘La Granja VIP': ¿Dónde se ubica el ‘reality rural’ y qué actividades tendrán los participantes?

Sobre el dinero que podrían embolsarse las celebridades, en redes se manejan estimaciones entre los 70 mil y 500 mil pesos semanales, dependiendo de la popularidad de cada participante. Sin embargo, las cifras tampoco han sido confirmadas de forma oficial.

Polo Morín Daniela Castro Imelda Garza Tuñón
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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