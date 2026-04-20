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Conoce a la ‘Wendy Hidrocálida’, LA DOBLE VIRAL de Wendy Guevara que hasta tiene su mismo sentido del humor

Una chica de Aguascalientes llamada Daniela Torres está conquistando las redes sociales con su parecido físico y su peculiar forma de ser.

Abril 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Wendy-hidrocalida.jpg

Ella es ‘Wendy Hidrocálida’, la doble viral de Wendy Guevara.

TikTok/Instagram

A través de redes sociales está surgiendo una chica apodada ‘Wendy hidrocálida’, quien es identificada como la doble de la ganadora de ‘La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara.

La joven se llama Daniela Torres y también comparte el cabello rubio y el estilo de la originaria de Guanajuato.

En plataformas como TikTok, diversos usuarios afirman que Torres, quien reside en Aguascalientes, comparte no sólo los rasgos físicos sino también el sentido del humor irreverente de Guevara.

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La presencia de la ‘Wendy Hidrocalida’ está ganando fuerza con sus videos y publicaciones donde incluso utiliza audios de ‘Las Perdidas’ y narra momentos cotidianos, lo que ha generado peticiones para que ambas tengan un encuentro o graben algún contenido juntas.

En las redes son cada vez más las etiquetas a Guevara en videos relacionados con Torres, quien también es una mujer trans.

Hasta el momento, Wendy la original no ha realizado declaraciones públicas sobre su “doble”.

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Wendy, de perdida a muy famosa

Se trata de una creadora de contenido e influencer originaria de León, Guanajuato. Se dio a conocer por su humor, carisma y transparencia en las redes sociales. Su salto a la fama ocurrió tras ganar la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’.

Tras su triunfo, participó como conductora en las pre y post galas del programa, donde hacía entrevistas y análisis junto a Ricardo Margaleff. Luego incursionó en la conducción de eventos importantes como el backstage de la gala ‘Premio Lo Nuestro 2026’, compartiendo pantalla con figuras como Thalía y Monse Medina durante la cobertura especial de Univision.

@wendyhidrocalida0

#wendyhidrocalida #ladiabala #aguascalientes #ftp

♬ original sound - Daniela Torres

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@wendyhidrocalida0

♬ Muévelo - Kali Uchis

Además de su faceta en la televisión y redes, Wendy se integró al reality ‘Divina Comida México’, donde mostró su lado genuino y divertido, reforzando su conexión con el público.

Wendy también llama la atención por hablar abiertamente sobre sus cirugías estéticas, incluyendo procedimientos de remodelación corporal y feminización facial, tema que comparte sin reservas para visibilizar su proceso de transición y autoconstrucción de identidad.

Wendy Guevara
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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