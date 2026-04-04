¿Wendy Guevara ya quedó? La líder de Las Perdidas ya presume curvas pero se hará una feminización facial

En los pasillos de Televisa, donde las historias nacen y se reinventan frente a cámara, hay una figura que últimamente roba miradas sin pedir permiso. Wendy Guevara camina, sí, camina, como reina. No es metáfora gratuita: su andar tiene ese ritmo seguro de quien sabe que todas las miradas la siguen, pero también de quien ha aprendido a sostenerlas. Después de semanas de recuperación, la influencer y ganadora de realities presume con orgullo las curvas que dejó ver una vez que la inflamación por su cirugía estética, realizada a finales de noviembre de 2025, por fin cedió.

El resultado, como suele ocurrir en su vida, no solo se refleja en el espejo, sino también en la conversación pública. Las redes sociales, siempre veloces para opinar, no tardaron en reaccionar. Entre memes, halagos y comparaciones, hubo una que se repitió con humor e ironía: Wendy como una versión contemporánea de Pamela Anderson en sus días de Guardianes de la bahía. La imagen, exagerada, divertida, no le incomoda. Al contrario, parece encajar perfectamente con esa narrativa donde la exageración también es una forma de cariño colectivo.

El camino hacia ese “nuevo espejo” comenzó con una remodelación costal, un procedimiento que ha despertado curiosidad y debate a partes iguales.

No es una cirugía menor ni común, y Wendy lo sabe. Desde finales de 2025, su rutina ha estado marcada por consultas médicas, cuidados constantes y una paciencia que no siempre se asocia con su personalidad explosiva.

En ese proceso, el nombre del cirujano Iván Mercado ha sido fundamental. Él ha acompañado a Wendy no solo en el quirófano, sino también en la recuperación, ayudando a controlar el dolor postoperatorio y vigilando cada detalle de su evolución.

Porque detrás de la imagen final, esa que se comparte en redes, hay un proceso complejo que pocas veces se cuenta completo. Y Wendy, fiel a su estilo, decidió contarlo.

Durante una conversación con TVyNovelas, la influencer no esquivó el tema. Lo abrazó con la misma naturalidad con la que se ha ganado al público.

“Mi operación a mí me gustó y a los hombres que ya me comieron les encantó. Entonces, mientras les guste a los chicos y a mí, no importa lo que digan los demás”, nos dijo entre carcajadas, dejando claro que su relación con su cuerpo pasa primero por su propia aprobación.

No es solo una frase provocadora; es también una declaración de principios en una industria donde la opinión ajena suele pesar demasiado. Porque si algo ha aprendido Wendy es a convivir con el ruido. “Las críticas yo ya las aprendí a abrazar, a lo malo hay que sacarle lo bueno, me encanta ser un meme, entonces es lo importante, estar vigente, que hablen de ti”, afirmó.

Su figura, ahora más estilizada, es apenas una parte de una narrativa más amplia: la de una mujer que se transforma frente a millones y decide hacerlo sin filtros innecesarios. La cirugía, en ese sentido, no es un punto final, sino un capítulo más. De hecho, Wendy ya piensa en el siguiente.

“Tenemos pensado viajar a Tokio para hacerme una feminización (facial), las hacen muy bien allá, pero les voy a ser bien sincera, desde que me pasó lo de la hipertensión me da un poquito de miedo porque, obviamente, aquí en México está el cardio y allá no sé cómo está este tema, me da miedo, pero sí lo quiero hacer, yo creo que a mitad del año. Vamos a ver qué sucede, primeramente Dios”, confesó a TVyNovelas el día que presentó la nueva temporada del Tenorio cómico.

¿Qué es una feminización facial?

La feminización facial, explica Wendy sin necesidad de tecnicismos, no es un simple capricho estético. Es, más bien, una búsqueda de coherencia entre lo que se es y lo que se proyecta. En su caso, como en el de muchas mujeres trans y personas no binarias, estos procedimientos representan una forma de construir armonía entre identidad y apariencia. Y ahí, en ese punto, la conversación deja de ser superficial