¿Las Perdidas, canceladas? Wendy Guevara y Paola Suárez enfrentan su peor crisis de imagen por ‘bromear’ sobre menores de edad

Wendy Guevara y Paola Suárez son “Las Perdidas” originales, cuya fama por un video viral salpicó a su grupo de amigas que ahora se dedican -en su mayoría- a la creación de contenido para redes sociales, donde ahora, resurgieron videos que las involucran en presuntos actos contra menores de edad.

Y es que videos de transmisiones en vivo de hace años, así como entrevistas, las dejaron al descubierto por su presunto gusto por menores de edad. Ahora, Wendy y Paola dicen que se trataba de bromas que no debieron hacer.

Ante el riesgo de la cancelación en redes sociales, Wendy Guevara dio la cara para disculparse, pues sabe que la mayoría de su público está en plataformas digitales y sus trabajos en empresas como Netflix (para el cual ya grabó contenido), podrían correr riesgo.

¿Qué dijo Wendy Guevara y cómo se disculpó?

Wendy Guevara ofreció disculpas ante la polémica, y negó que existan denuncias formales contra las Perdidas por presuntos abusos contra menores.

“Eso fue hace muchos años, no justifico eso porque es un tema delicado. Yo fui una persona que fue violada cuando tenía 7 años… Obviamente nosotras estábamos jugando, queríamos ser polémicas, éramos muy ‘verdes’ (inexpertas) en ese tiempo, ahora ya que somos un poquito más curtidas en redes sociales, sabemos que esos temas son muy delicados y muy fuertes; yo sé que la gente se molesta, obvio porque estás hablando de un niño, una niña, yo pido disculpas a todos”.

“Tengo mucho público de niños que me quiere por el meme de la trenza, entonces no hay una denuncia, no hay nada. La gente que me escribe, le digo: ‘Ve y denuncia, mi amor’, porque uno no puede lavarse las manos y justificar, no lo puedo justificar porque sí es un comentario feo, denigrante… pero es un error, soy humano, a veces decimos tonterías”,

¿Qué dijo Paola Suárez ante la polémica reciente?

En tanto, la otra líder de Las Perdidas, Paola Suárez, también se detuvo ante la prensa para hablar del asunto.

En el aeropuerto, el reportero Gabriel Cuevas entrevistó a Paola Suárez en medio de la polémica, y admitió: “Sé que son temas que no se deben tocar ni de chiste. Entonces le pido una disculpa a mis fans por haber hablado de esos temas sin tener conocimientos porque estábamos muy verdes, y todo por generar vistas y dinero. Soy un ser humano y aprendo de mis errores”.

“Lo hacíamos por dinero, porque nos pagaban. Pero si se llegaron a ofender por nuestros comentarios, ofrezco una disculpa. El que nada debe, nada teme”.

¿Qué decían en los videos de hace años sobre menores?

Hace un par de años, el periodista Jorge Carbajal expuso los dichos de Paola Suárez, quien relató ante Wendy Guevara que sintió que “vi0ló” a un joven con discapacidad. Relató que aunque el joven le decía que ‘NO’, ella lo tomó por el cuello y siguió.

Aquí el relato de Paola sobre lo que hizo:

Después de aquella polémica, Paola Suárez aseguró que se trató de un episodio de “fantasía” tras ser contratada para realizar servicios s3xuales.

Incluso publicó un comunicado en el que se refirió del asunto: “Con respecto a los reportajes de periodistas y comunicadores en diversas plataformas digitales, que hacen hacía mi persona acusándome de actos ilícitos en agravio de menores de edad, es rotundamente falso (...) A mi público y seguidores les reitero que no cuento con ninguna denuncia en mi contra de esa naturaleza, ni de ninguna otra, puesto que no he cometido delito alguno”.

Sin embargo, en las redes sociales perduran los videos donde Paola Suárez ‘bromeaba’ con un menor de edad: “Ya estás listo para la primera comunión”.