Entre LÁGRIMAS, ‘Fredy’ de ‘Yo soy Betty, la fea’ revela: “fui abusad0 en mi niñez y adolescencia”

“Esto es un grito y quiero que griten conmigo. Si ustedes me acompañan, se los agradecería”.

Uno de los actores que forman parte del elenco de la exitosa ‘Yo soy Betty, la fea’ destapó que sufrió abuso sexual durante su niñez y adolescencia. Se trata de Julio

César Herrera, quien diera vida al famoso ‘Fredy’.

El colombiano estuvo presente en un evento en el que alzó la voz para generar conciencia sobre los delitos que ocurren en aquel país y que trastocan la vida de la víctima para siempre.

TE RECOMENDAMOS: Detienen a Omar ‘N’, exjugador de Chivas, por presunto abuso sexual contra una menor

“Yo me llamo Julio César Herrera, claramente también fui abusado de mi niñez, mi adolescencia”, declaró.

Visiblemente conmocionado, el histrión hizo un llamado para generar conciencia sobre la realidad que vive Colombia ante este tipo de delitos.

‘Fredy Stewart Contreras’, el famoso mensajero de ‘Ecomoda’ compartió su relato con la voz entrecortada, pero firme:

“Fui abusado en mi niñez, en mi adolescencia, esto es un grito y quiero que griten conmigo. Si ustedes me acompañan, se los agradecería”, expresó antes de dar las desorbitantes cifras de los delitos producidos contra pequeños y adolescentes, seguido con un “NO” en alto.

Al tiempo que destapó que “son más de 550 mil casos de violencia en niños, niñas y adolescentes. ¡Noooo! Son más de 302 mil casos de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. ¡Noooooo!”, gritó ante la audiencia sobre los números recogidos en el informe ‘Protégeme Colombia: Un Grito Anual 2026’.

Lo más triste y desafortunado, dijo Herrera, “es que solamente se han ejecutado 74 casos” de los miles que siguen pendientes.

NO TE VAYAS SIN LEER: Revelan OTRA ACUSACIÓN de abus0 contra Vadhir Derbez de 2010; lo señaló una estudiante de 15 años

Luego de dar su testimonio, el actor recibió muestras de solidaridad de sus excompañeros en el melodrama, como el de Lorna Cepeda, quien dio vida a ‘Patricia Fernández’ y el de Jorge Enrique Abello, el famoso ‘Don Armando’.