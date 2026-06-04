Nuevo documental de Paco Stanley promete destapar quién ORDENÓ EL ASESINATO del conductor

“Hay dos testigos dentro del documental, son exagentes de la policía judicial del estado de Jalisco en los años 80”.

A punto de cumplirse 27 años del trágico asesinato del querido conductor de televisión, Paco Stanley, saldrá a la luz un nuevo documental que promete destapar quién ordenó su asesinato.

‘Testigos: La verdad tiene voz, Caso Paco Stanley’ es el material que vuelve a poner sobre la mesa el tema y que estará plagado de testimonios inéditos de personas que habrían tenido conocimiento directo con los hechos.

El documental promete esclarecer de una vez por todas, lo que sucedió aquella mañana del 7 de junio de 1999 afuera del restaurante ‘El Charco de las Ranas’, cuando Paco fue asesinado.

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Los creadores del material audiovisual afirman que buscan aportar una nueva visión sobre quién ordenó el crimen y cuáles fueron los motivos.

La presentación del proyecto estuvo a cargo de Juan Carlos Uribe, dueño de la plataforma ‘Reellee TV’, y la periodista Artleth Garibay.

Durante el evento, ambos compartieron detalles de la investigación que se basa en testimonios de exintegrantes del crimen organizado y personas que, según dijeron, actualmente cuentan con protección de autoridades estadounidenses.

“Este es un documental tipo historia. Como ustedes vieron, estos testigos fueron exagentes de la Policía Federal del estado de Jalisco en los años 80, y la misma policía los asignó a proteger a los narcotraficantes de aquellos tiempos. Muchos de ellos estuvieron presentes en diversos sucesos importantes en el país.”, declararon.

Uribe, esposo de Garibay, indicó que trabajó por más de cuatro años con Stanley y, que según explica su pareja, fue una de las personas que la policía trató de incriminar en el ataque, motivo por el que ambos amandonaron el país.

“Hay dos testigos dentro del documental, son exagentes de la policía judicial del estado de Jalisco en los años 80. La misma policía los puso a cuidar a los narcos de aquellos tiempos, Caro Quintero, Fonseca, Carrillo, ‘El Azul’, estuvieron presentes en cuestiones como el secuestro de Enrique ‘Kiki’ Camarena.

“Cuando se le entregaron millones de dólares al señor (Manuel) Bartlett (secretario de Gobernación en 1985), uno de ellos estuvo presente y también cuando se dio la orden de matar al señor Stanley”, comentó.

A casi 30 años desde la muerte de Stanley se han realizado documentales como ‘El Show: Crónica de un Asesinato’, de Televisa, y la serie ‘¿Quién lo mató?’, de Prime Video, que abordan distintas ópticas sobre el asesinato.

“Se dice el nombre de quien dio la orden de mandarlo a matar, la razón, el nombre de la persona, el sicario que fue quien jaló el gatillo directamente; uno estaba presente cuando se le dio la orden al sicario de matar al señor Stanley”, externó.

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Buscan deslindar definitivamente a Mario Bezares y a Paola Durante

Ante los señalamientos hacia el compañero de Stanley por ser quien ‘puso’ a Paco, Uribe opina que es mentira y que los testigos han decidido hablar hasta ahora para limpiar sus conciencias. Y de paso, deslindar al conductor y la modelo que estuvieron en prisión por su supuesta participación en el crimen.

“Uno de ellos lo que quiere es pedirles perdón por todo lo que sufrieron el señor Bezares y la señorita Durante, ellos sabían la verdad desde que lo mataron”, concluyó.