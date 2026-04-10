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Wendy Guevara exhibe a Nicola Porcela y revela la razón por la que perdió contra Aldo de Nigris

La influencer le reclamó por no haberse preparado correctamente para su pelea de box en Ring Royale

Abril 09, 2026 • 
Alejandro Flores
nicola porcella wendy guevara.jpg

Nicola Porcella perdió de manera contundente

Instagram

Nicola Porcella asegura que lo que le falló fue la estrategia.

Al recordar las razones por las que perdió en su pelea contra Aldo de Nigris, el conductor explica que durante los meses previos se preparó para ejecutar un plan peculiar.
“Se trataba de dejar que Aldo me golpeara y luego contraatacar por sorpresa: que él soltara dos o tres golpes y luego yo le lanzara uno más contundente”.
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Sin embargo, confesó que ya en el ring, su plan falló estrepitosamente sobre todo porque fue incapaz de sobreponerse físicamente a la contundencia de la fuerza de Aldo.

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La razón por la que perdió Nicola Porcella

Pero detrás de esa debilidad hay una historia que hasta ahora no se sabía y que Wendy Guevara reveló en el podcast que comparten.

"¡Te ibas de fiesta en vez de entrenar!”, le reclamó la influencer.

Nicola Porcella aceptó que no le dio la importancia que merecía a su preparación para subirse al ring a boxear.
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Su pelea contra Aldo fue de las más desiguales dentro del Ring Royale. “Cuando vi a Aldo en el ring lo que pensé en ese momento fue: ¿en qué me metí?”

Wendy añadió a sus reclamos un comentario sobre la vida disipada de Nicola.

“Yo a los que le echo la culpa es a tus amigos, ellos son con los que te ibas de fiesta todos los días que tenías que entrenar”.

Wendy Guevara
 nicola porcella
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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