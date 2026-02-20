Suscríbete
Intentan opacar e ignorar a Wendy Guevara en transmisión previa de Premio Lo Nuestro 2026

Sus seguidores notaron que la influencer se sintió incómoda ante Alofoke y Pollito Tropical

Febrero 19, 2026 • 
Alejandro Flores
wendy guevara premio lo nuestro.jpg

Wendy quedó casi siempre atrás de los invitados

X Premio Lo Nuestro

Wendy Guevara viajó con mucha ilusión a Miami para hacer una “participación especial” en la ceremonia de los Premios Lo Nuestro, la más grande fiesta de la música latina en Estados Unidos.

La influencer incluso compartió que se hizo algunos arreglitos estéticos en la frente para estar lista y lo más bella posible en el festejo.
La primera parte de esa participación consistió en ser una de las conductoras de la transmisión de la alfombra roja para las plataformas digitales de los premios.
Es decir, una transmisión paralela a la producción generada para la televisión y ViX.
A través de X, Instagram y Youtube, esta transmisión estuvo planeada para ser conducida por Marko, Wendy Guevara, Karla Díaz, Alofoke y Pollito Tropical.

¿Por qué se sintió incómoda Wendy Guevara?

Aunque al principio tuvo una participación muy activa con comentarios sobre los invitados que llegaban a alfombra roja, Wendy comenzó a verse incómoda cuando Pollito Tropical de no asistir a los ensayos de la alfombra.
Hasta en dos ocasiones, Pollito Tropical señaló que él tenía más merecimientos de estar en la alfombra para presentar a Thalía por haber cumplido con el calendario.

La transmisión se hizo todavía más complicada cuando se integró Alofoke, quien no estuvo desde el inicio.
Todo comenzó cuando Alofoke le dijo a Wendy que no la conocía, le preguntó cómo se llamaba y de dónde era.

A partir de ese momento, Wendy se quedó casi siempre atrás de los invitados y sin poder participar de las entrevistas a los artistas que llegaban a la alfombra.
Alofoke se convirtió en el protagonista de la transmisión y hacía todas las preguntas mientras que Karla y Wendy quedaron cada vez más relegadas.

El incidente no pasó desapercibido incluso para los seguidores de Karla, que en su perfil oficial de Instagram hicieron algunos comentarios al respecto.

“Iba bien hasta que Alofoke llegó… que incómodas se veían. Alofoke dañó la vibra”, se lee en uno de esos mensajes.

wendy guevara premio lo nuestro (1).jpg

Wendy Guevara, relegada

X / Premio Lo Nuestro

Después de la alfombra, Wendy Guevara se integró a otra transmisión digital para comentar a los ganadores.

Wendy Guevara
 Premio lo Nuestro
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
