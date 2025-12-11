Suscríbete
Christian Nodal quiere saber qué hace ‘Cazzu’ con millones de pesos que le da para Inti, afirma su abogado

El equipo legal del cantante envió un comunicado para aparentemente conocer en qué se gasta el dinero su ex.

Diciembre 11, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Christian Nodal busca saber en qué se gasta el dinero de la manutención de su hija.

“Busca asegurar que las cantidades proporcionadas lleguen efectivamente a la menor y se utilicen para cubrir sus necesidades”.

Los abogados de Christian Nodal aseguran que él le envía millones de pesos mexicanos a su ex, ‘Cazzu’ y que quiere saber en qué se gasta el dinero.

Por eso, el equipo legal del cantante envió un comunicado donde explica que su cliente busca esclarecer el destino de los recursos de la manutención de su hija Inti.

El objetivo de la demanda no es disputar la custodia ni la manutención, sino garantizar que el dinero aportado sea utilizado en beneficio de la niña y asegurar su nacionalidad mexicana, así lo dio a conocer el programa ‘Ventaneando’.

Uno de los abogados indicó que el documento no tiene como finalidad modificar los términos del acuerdo monetario, solamente responde a la inquietud del intérprete de ‘Adiós Amor’, sobre el uso de los fondos entregados a la trapera argentina.

“La pensión alimenticia no constituye el centro del litigio y no debe ser objeto de especulación pública que hasta ahora se ha hecho; sin embargo, las pruebas se están desahogando para demostrar el interés principal de mi representado que es garantizar que los recursos destinados a su hija realmente se apliquen en su beneficio. Este proceso busca asegurar que las cantidades proporcionadas lleguen efectivamente a la menor y se utilicen para cubrir sus necesidades, ante dudas fundadas sobre que ello haya ocurrido de manera adecuada en el pasado, como es su derecho”, se lee en el comunicado.

Además, criticaron la filtración del documento previo, expresando que era confidencial y que su difusión a través de los medios de comunicación podrían perjudicar el “debido proceso”.

¿Qué decía el documento anterior de la demanda de Christian contra ‘Cazzu’?

En la demanda se detallaba que Nodal daba a su expareja un millón de pesos al mes (que serían 12 millones en total desde que comenzó a entregarse la pensión), en efectivo, por exigencias de la cantante.

Además, el sonorense mencionaba que: “en las últimas ocasiones que he pedido a Julieta Emilia Cazzuchelli que autorice la expedición del pasaporte mexicano de nuestra hija, así como su ayuda para que ponga a disposición el visado de la menor para poder viajar y entrar a los Estados Unidos de América, aquella ha traído a colación de la pensión para nuestra hija, diciéndome que incremente los depósitos y transferencias que le hago”, expresó.

@candresperedo

Christian Nodal demanda a Cazzu! El programa ventaneando revela detalles de la Denuncia! Christian Nodal presentó una demanda contra Cazzu, madre de su hija Inti, en un juzgado familiar en Jalisco. #Nodal #Cazzu #Demanda #juicio #noticias

♬ sonido original - Candrés Peredo

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
