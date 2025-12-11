Suscríbete
Arturo Carmona vs. Alicia Villarreal por hacerle bullying: “Se mofa de mí con una canción”

El conductor responde a la orden de restricción con la que Alicia Villarreal lo amagó este fin de semana.

Diciembre 11, 2025 • 
Alejandro Flores
arturo-carmona-alicia-orden.jpg

Arturo Carmona vs. Alicia Villarreal

Edson Vázquez, Instagram

“Yo no me meto en la vida de nadie”, dijo ante la prensa Arturo Carmona, quien se mantiene firme en su decisión de respaldar a su hija Melenie en su pleito contra su madre Alicia Villarreal. “Mi hija no es mentirosa”.

Arturo Carmona y Alicia Villarreal fueron esposos durante tres años en un matrimonio marcado por la polémica desde sus primeros días, ya que él fue acusado que querer aprovecharse de la fama de la cantante cuando era futbolista. Años más tarde, el ahora actor aseguró incluso que fue una víctima de la fama de la cantante, y en pleno 2025, la acusa de hacerle bullying durante 25 años con su canción “Te quedó grande la yegua”.

La hija de ese matrimonio, Melenie, ahora está en franco pleito contra su madre, a quien acusa de haber afectado su vida desde que comenzó el noviazgo con su actual pareja Cibad Hernández. Melenie publicó un video donde hizo duros señalamientos en contra de su madre y eso provocó una ola de comentarios críticos en redes sociales.

Arturo Carmona se ha mostrado, ante ese conflicto, muy activo con comentarios y publicaciones para apoyar a su hija Melenie, y de manera natural, en contra de Alicia.

“Yo le creo a mi hija, por eso la defiendo. Lo que está viviendo, que nadie conoce, porque no es solamente lo que vive hoy, sino algo que ha estado arrastrando durante años”.

Así que Alicia Villarreal amagó con solicitar una orden de restricción contra Arturo Carmona, a quien señala por meterse en su vida. Sin embargo, el conductor responde ahora con seguridad: “Me meto solo en la vida de mi hija, que tengo que defender; no sé a que se refiere (Alicia) con meterme en su vida”.

“No le veo sentido ni motivo de demandas. Si ella lo ve así, que lo haga”.

Asimismo, Arturo Carmone insistió: “Hay muchas incongruencias, obviamente mi hija está harta, de los ataques públicos, y mi hija se defendió. Hay cosas injustas que no va a decir, pero existen.

“Mi hija no es una mentirosa”, sentenció antes de confirmar que él sí sabía que su hija estaba en desacuerdo con la relación de Alicia Villarreal con su novio.

El escándalo de la yegua que le quedó grande

El escándalo se hizo mayor cuando se viralizó el video de una broma que se hace como parte de la rutina cómica de Perfume de gardenia, en la que Carmona actúa. Esa rutina hace referencia a “Te quedó grande la yegua”, canción que Villarreal le dedicó a Arturo.

Alicia Villarreal consideró que era una falta de respeto usar su canción para hacer la broma. Pero Arturo Carmona considera lo contrario.

“Es más falta de respeto que una canción como esas se hizo a mi persona. Yo lo único que he hecho es mofarme de mí mismo con una canción que durante 25 años me atacaron”.

“Es un bullying hacia mí durante mucho tiempo, y darle la vuelta y burlarme de mí mismo... es un sketch que existe desde hace muchos años, no tengo por qué temer a eso. Al final, ya le dimos la vuelta, y es una canción que ha sido la más importante de su carrera, y que ademas muchísima gente la ha disfrutado. Es una mujer muy talentosa”, dijo ante un sketch donde él aborda el asunto de la canción.

Alejandro Flores
Alejandro Flores
