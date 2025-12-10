Belinda enciende la polémica al aparecer en anuncios y promocionar el turismo en Puebla: “nos costó millones”

"¿Cuánto nos costó a los poblanos el chistesito de tener a Belinda?”.

En tremendo lío está de nueva cuenta Belinda, pues una campaña turística para promover el pueblo mágico de Zacatlán, en el estado de Puebla, la ha llevado a recibir toda clase de mensajes en redes sociales.

La actriz y cantante recientemente participó en promocionales donde difundió diversos destinos, gastronomía y atractivos turísticos de la entidad, sin embargo, la mitad de las imágenes son de Belinda en primer plano mientras recorre distintos puntos emblemáticos del municipio.

En el clip que se publicó en la cuenta de Instagram de Visit Puebla, la protagonista de ‘Mentiras, la serie’ aparece narrando: “Hay lugares que se visitan y otros que se sienten. Zacatlán es de esos que te quedan en el alma”.

Dentro de las actividades mostradas por la cantante se encuentran visitas al kiosco de Zacatlán, recorridos por las montañas en rally y la tradicional fabricación de relojes, una de las actividades más representativas del Pueblo Mágico y con una tradición centenaria.

“Si Belinda lo dice, entonces mis próximas vacaciones serán en Zacatlán”, “Donde está Beli siempre habrá éxito”, “Princesa del pop latino” y “Ahora quiero ir a Zacatlán y tomarme fotos en cada lugar donde estuvo Beli”.

¿Belinda es novia del Coordinador de Gabinete de Puebla?

Ante la publicación de las imágenes, diversos usuarios en redes sociales aplaudieron que ‘Beli’ sea la imagen de Puebla.Sin embargo, también hubo varias críticas dirigidas al gobierno del estado tras contratar a la artista. “Yo viendo en qué se gastan mis impuestos”, "¿Cuánto nos costó a los poblanos el chistesito de tener a?” y “Vengan a Puebla, esta publicidad nos costó millones”, fueron algunos de los comentarios negativos que se leyeron en la publicación.

Desde agosto pasado a la estrella se le ha vinculado con José Luis García Parra, el Coordinador General de Gabinete en el estado y diputado local de la misma entidad.

Aunque el noviazgo no ha sido confirmado, en el mismo mes se difundieron imágenes de Belinda y el político conocido como ‘El Choco’, en Disneylandia celebrando en cumpleaños de la intérprete de ‘Sapito’.

Cuando José Luis García Parra, “El Choco”, coordinador general de Gabinete de Puebla, fue captado en Disney celebrando el cumpleaños de Belinda. En agosto de 2025: pic.twitter.com/n6utR5eTMH — Momentos Surreales de la Política Mexicana 🇲🇽 (@momentos_polmex) August 16, 2025

Cabe recordar que Jorge Carbajal en su programa ‘En Shock’ había adelantado que estos anuncios serían publicados y que también se habría filmado una película para contar la historia de Puebla protagonizada por la misma Belinda.