La promesa que un presidente le hizo a Vicente Fernández el día que secuestraron a su hijo Vicente Jr.

Chente, de quien se cumplen 4 años de su muerte, vivió 121 días de calvario por el rapto de su hijo mayor

Diciembre 10, 2025 
Alejandro Flores
vicente fernandez.jpg

Vicente Fernández tiene tres hijos; Vicente Jr. es el mayor

Instagram

La bioserie de Vicente Fernández “El último rey”, producida por TelevisaUnivision muestra en su capítulo 2 el momento en que el cantante se quiebra a medio concierto.

Era el 13 mayo de 1998, en una fecha en la que el Chente estaa de gira en Michoacán. De hecho, estaba a punto de subir al escenario en Morelia cuando recibió la llamado de los delincuentes que tenían secuestrado a su hijo Vicente Jr.
El traumático momento se retrata en la bioserie con una escena en la que Vicente está cantando y de pronto de detiene a mitad de “Árbol sin hojas” porque se suelta a llorar.
Tras varios minutos de descontrol, retoma el micrófono y explica: “Hasta un artista como yo se quiebra en algunos momentos”.
Esa noche comenzaron 121 días de angustia por el secuestro de Vicente Jr.

La llamada del presidente a Chente

En el libro de Olga Wornat en el que está basada la bioserie de TelevsaUnivision se relata cómo comenzó esa etapa.

“Gerardo volvió a llamar y sus palabras lo fulminaron. —Malas noticias, secuestraron a Vicente. Aquí llegaron los de Antisecuestros”

De acuerdo con el relato de Worant, “el Charro de Huentitán, el patriarca de la dinastía más célebre de México, no pudo responder, no le salían las palabras”.
“El último rey” (tanto la bioserie como el libro llevan el mismo título) se centra en narrar la angustia que vivió la familia durante esos 121 días, revelando detalles poco conocidos hasta entonces.

Por ejemplo, la intuición que Vicente siempre tuvo de que algunos de los policías e investigadores a cargo del caso, en realidad estaba coludidos con una red de corrupción.
TE RECOMENDAMOS: Camila Fernández recuerda a su abuelo Vicente a 4 años de muerto: canta el tema que lo hizo famoso
En el relato del libro también se detalla que en aquella noche del 13 de mayo, Chente regresó al rancho Los Tres Potrillos y lloró como nunca en los brazos de su amada Cuquita, su fiel esposa.
Pero también se cuenta que la noticia se convirtió muy pronto en una noticia que movió a las más altas esferas de la política, incluyendo la oficina de la presidencia.

“Esa noche, el presidente Ernesto Zedillo se comunicó a su celular y le aseguró que los organismos de inteligencia de su gobierno estaban trabajando para detectar a los plagiarios y traer sano y salvo a su hijo”.

Según el relato de la escritora, Vicente Fernández le agradeció el gesto y, apenas cortó, salió al campo a desahogarse.
El secuestro duró 121 días aproximadamente. Fue un periodo en el que Chente tuvo momentos críticos pero al final, Vicente Jr fue liberado.

Vicente Fernández El último rey, el hijo del pueblo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
