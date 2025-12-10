Suscríbete
Famosos

Novia de Abelito trabajaba en centros nocturnos antes de conocerlo: “Tengo un pasado como todos”

Aranza Salazar rompió el silencio y habló sin reservas de su historia con el influencer.

Diciembre 10, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Novia-Abelito.jpg

Abelito y su novia mantienen un romance desde 2022.

Instagram

“Soy una persona común y corriente como ustedes”.

Muchos fueron los rumores que surgieron de la relación sentimental de Abelito y su novia Aranza Salazar mientras el influencer participaba en ‘La Casa de los Famosos México’, principalmente que los padres de él no están de acuerdo con el romance.

Un imagen de la final del reality acaparó los reflectores y es el momento en el que sale Abelito con el tercer lugar del concurso, momento en el que su padre se aleja mientras doña Cristi y Aranza lo abrazan. Esto generó especulaciones sobre el enojo de don Abel Sáenz porque su hijo no ganó aunque ahora se señala que era por la presencia de la novia del influencer.

papa-abelito---.jpg

Papá de Abelito se mostró molesto en la Final de La Casa de los Famosos México

YouTube

Medios de comunicación apuntan que la relación entre los padres de Abelito y Aranza se fracturó cuando se enteraron del pasado de la joven.

Frente a los señalamientos de que Aranza trabajaba en centros nocturnos antes de conocer a Abelito, la chica decidió contar su verdad y ofreció una entrevista al reportero Gabriel Cuevas. Ahí reconoció que es verdad y no se avergüenza de lo que ha hecho en su vida.

“Mi pasado es un pasado como el de todos, siento que es muy normal, nada más que cuando sale todo esto de la fama, la gente siempre intenta sacar como lo malo, sacar chismes de donde no lo hay, soy una persona común y corriente como ustedes”, expresó la joven.

Tras cuestionarle si le molestó cuando se destapó que trabajó en sitios nocturnos, dijo: “Para nada, para nada, todo lo llevé muy tranquilo, con mi psicóloga, y todo esto, obviamente es agobiante, pero no”.

A la pregunta expresa de si era mentira, Aranza fue directa: “No, no es mentira, pero creo que lo exageraron”. Insistió en que no tiene nada que ocultar y que su vida es la de una persona común.

Te puede interesar:
telenovelas-80.jpg
Telenovelas
15 telenovelas de los 80 que nos arrancaron el corazón, impactaron y posicionaron a grandes estrellas
Desde los protagonistas que nos hicieron soñar, hasta las historias de amor más profundas de la época dorada de los 80
Julio 30, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Famosos
¿Cuántos años tiene Abelito? La edad real del influencer de La Casa de los Famosos México
Julio 29, 2025
Famosos
La Granja VIP tiene nuevo integrante que no llegó para pelear, sino a provocar ternura
Diciembre 10, 2025
Viral
Ex de Marianne Gonzaga exige le entregue a su hija; la acusa de fumar embarazada y de maltratarla
Diciembre 10, 2025
Famosos
Hallan sin vida al hermano de Olga Breeskin y ella se niega a ir al funeral: “espero que se haya arrepentido”
Diciembre 10, 2025
Pepillo-Origel-caída.jpg
Famosos
Pepillo Origel sufre terrible y aparatosa caída que le dejó el rostro lleno de sangre y una impactante herida
Diciembre 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
LA ROSA DE GUADALUPE.jpeg
Viral
Ideas para intercambio navideño: Familia se regala “airecito” de ‘La Rosa de Guadalupe’
Diciembre 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
lupitajones-raul-rocha.jpg
Famosos
Lupita Jones se le va a la yugular a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo
Diciembre 09, 2025
 · 
TVyNovelas
kimberly-perdidas-aracely.jpg
Famosos
Las Perdidas ya no le hablan, pero Kimberly la más preciosa ya es íntima de Aracely Arámbula
Diciembre 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero

¿Cómo surgió el amor entre Aranza y Abelito?

Se conocieron en 2022 cuando eran estudiantes universitarios, a la par Abelito empezaba con sus pininos en su carrera como youtuber.

Actualmente, Aranza sigue estudiando y apoyando a Abelito en sus proyectos tras alcanzar la fama.

Abelito La Casa de los Famosos México
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Aislinn-Derbez.jpg
Famosos
Aislinn Derbez reaparece a dos semanas de la muerte de su mamá: “tuvimos una despedida muy emotiva”
Diciembre 09, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Jenni Rivera
Famosos
Lupillo Rivera publica las FOTOS nunca antes vistas de cuando recibieron los restos de Jenni
Diciembre 09, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
fatima bosch (9).jpg
Famosos
Fátima Bosch se enojó por preguntas y abandonó entrevista en Telemundo: “Su cara cambió”
Diciembre 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Eduardo-España.jpg
Famosos
Lalo España truena con su misterioso novio tras la muerte de su pareja anterior: “es fuerte vivir el duelo”
Diciembre 09, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
danna-angelique-teresa-.jpg
Telenovelas
Danna podría ser la nueva ‘Teresa’ y Angelique Boyer puso esta cara al enterarse
Se avecina una nueva protagonista del icónico personaje.
Diciembre 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero
La-Bea-anillo-compromiso.jpg
Inconsolable, ‘La Bea’ rompe en llanto tras perder su anillo de compromiso en ‘La Granja VIP’
La comediante y standupera se mostró muy frustrada al no saber en dónde terminó la joya.
Diciembre 09, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
LUZ-RAMOS-JENNI-RIVERA.jpg
Famosos
Luz Ramos y qué otras actrices han interpretado a Jenni Rivera en la ficción; ¿Quién lo hizo mejor?
La Diva de la Banda inspiró varias producciones para contar su impactante vida.
Diciembre 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero
la divaza
Famosos
La Divaza, en duelo: “Más que sanar, tengo que aceptar”
A siete meses de perder a su madre, el creador venezolano nos cuenta cómo atraviesa su duelo mientras retoma su vida profesional
Diciembre 09, 2025
 · 
Grisel Vaca