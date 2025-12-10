Novia de Abelito trabajaba en centros nocturnos antes de conocerlo: “Tengo un pasado como todos”

“Soy una persona común y corriente como ustedes”.

Muchos fueron los rumores que surgieron de la relación sentimental de Abelito y su novia Aranza Salazar mientras el influencer participaba en ‘La Casa de los Famosos México’, principalmente que los padres de él no están de acuerdo con el romance.

Un imagen de la final del reality acaparó los reflectores y es el momento en el que sale Abelito con el tercer lugar del concurso, momento en el que su padre se aleja mientras doña Cristi y Aranza lo abrazan. Esto generó especulaciones sobre el enojo de don Abel Sáenz porque su hijo no ganó aunque ahora se señala que era por la presencia de la novia del influencer.

Papá de Abelito se mostró molesto en la Final de La Casa de los Famosos México YouTube

Medios de comunicación apuntan que la relación entre los padres de Abelito y Aranza se fracturó cuando se enteraron del pasado de la joven.

Frente a los señalamientos de que Aranza trabajaba en centros nocturnos antes de conocer a Abelito, la chica decidió contar su verdad y ofreció una entrevista al reportero Gabriel Cuevas. Ahí reconoció que es verdad y no se avergüenza de lo que ha hecho en su vida.

“Mi pasado es un pasado como el de todos, siento que es muy normal, nada más que cuando sale todo esto de la fama, la gente siempre intenta sacar como lo malo, sacar chismes de donde no lo hay, soy una persona común y corriente como ustedes”, expresó la joven.

Tras cuestionarle si le molestó cuando se destapó que trabajó en sitios nocturnos, dijo: “Para nada, para nada, todo lo llevé muy tranquilo, con mi psicóloga, y todo esto, obviamente es agobiante, pero no”.

A la pregunta expresa de si era mentira, Aranza fue directa: “No, no es mentira, pero creo que lo exageraron”. Insistió en que no tiene nada que ocultar y que su vida es la de una persona común.

¿Cómo surgió el amor entre Aranza y Abelito?

Se conocieron en 2022 cuando eran estudiantes universitarios, a la par Abelito empezaba con sus pininos en su carrera como youtuber.

Actualmente, Aranza sigue estudiando y apoyando a Abelito en sus proyectos tras alcanzar la fama.