Cazzu deja claro el papel de Nodal en la crianza de Inti: “La única música que escucha es la de mamá”

Cazzu está consciente de que la experiencia que vivió con Christian Nodal como pareja se ha convertido en un fenómeno social.

“Yo siempre he tratado de hablar sobre eso desde un aspecto político”, dice Cazzu en una entrevista con Los 40 Colombia.

La rapera argentina está en el cierre de su gira Latinaje, su primer proyecto musical tras la ruptura de su relación con Nodal, padre de Inti.

Su hija ya tiene dos años y Cazzu se muestra entre orgullosa y sorprendida de que ya entiende muchos de los temas que podrían considerarse para adultos.

Entre ellos, que su madre hace rap, un género crudo en el que se habla con un lenguaje fuerte.

“Inti, por ejemplo, me dice que Papá Noel tiene tatuajes, porque a mí me ve con los tatuajes... entonces ahora estoy buscando un Papá Noel con tatuajes”, dice en tono de broma.

¿Qué piensa de la iniciativa de la Ley Cazzu?

La ruptura que tuvo con Nodal ha trascendido también al ámbito legal, con el impulso de la llamada Ley Cazzu, que busca regular los viajes de los hijos en caso de abandono o ausencia de uno de los padres. La rapero vivió una situación así cuando comenzó su gira por Latinoamérica y quiso llevar a Inti con ella, pues asegura que Nodal se negó a otorgar los permisos para que la niña saliera de Argentina.

Nodal ha negado esa aseveración pero lo cierto es que Cazzu realizó un trámite extraordinario para que Inti estuviera con ella en la gira.

“Me siento un poco extraña de haber inspirado esa iniciativa... que yo no creo haberla inspirado, yo siempre he creído que lo que me pasó le pasa también a muchos otros; lo que pasa es que me ha tocado vivirlo y de pronto la gente se siente identificada con mi historia”.

¿Qué dijo Cazzu sobre Nodal y su hija Inti?

Cazzu también a la manera en que la separación de Nodal ha repercutido en Inti y que se refleja incluso en la música que escucha.

“Mi hija se cría solo conmigo”, dice de entrada con la contundencia con la que suele hablar.

Y como todas las niñas, cuenta que ahora está obsesionada con “Frozen” por lo que en casa se escucha constantemente “Libre soy”.

Pero Inti también comienza a distinguir que su madre es una artista.

“La única música que escucha Inti (de sus dos padres) es la que hace mamá”, asegura Cazzu.

La cantante explica, además, que obviamente su música requiere de un contexto para ser entendida por una niña de 2 años y que por tanto ella procura estar cerca de Inti.