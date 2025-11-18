Christian Nodal sí se presentó ante las autoridades por caso vs. Universal: Se armó zafarrancho a su llegada

Tal como se reportó, Christian Nodal fue citado para una audiencia este 18 de noviembre de 2025 en la Sala de Audiencias Cuatro del Centro de Justicia Penal Federal, en el primer piso del edificio anexo al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Decenas de miembros de la prensa aguardaron al cantante, quien sí llegó a la cita para dar la cara ante las autoridades, en el conflicto legal que tiene con la disquera Universal.

Para la audiencia estaban citados Christian Nodal y sus padres, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, al filo de las 14:00 horas. Si no hubiera asistido, el Juez de Control pudo haber determinado otra forma de lograr que se presentara, con una orden de comparecencia o una orden de aprehensión.

Sin embargo, Christian Nodal sí llegó a la audiencia, pero no dijo una sola palabra ante los medios que se dieron cita para esperarlo.

Captamos a miembros de seguridad de Christian Nodal planeando cómo sacarlo del lugar

¿Por qué delito podría ser imputado Christian Nodal?

Este caso surgió a raíz de que el cantante habría presentado documentos apócrifos, de 32 contratos con certificaciones falsas, lo que motivo el inicio de la carpeta de investigación y solicitud de audiencia ante un juez federal.

Cuando inició el procedimiento, Christian era menor de edad, por lo que están involucrados sus padres. Nodal reclamaba los derechos de sus canciones a favor propio, y no de la disquera Universal, con quienes tenía un contrato vigente en ese entonces.

Trascendió que dictámenes determinaron que los documentos sí habrían sido falsos, por lo que la disquera solicitó una audiencia de imputación, por el delito de uso de copia de documento público falso.