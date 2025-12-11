Capítulo de La Rosa de Guadalupe ¿se inspiró en escena de Will Smith en ‘El Príncipe del Rap’?

Con más de 2,200 episodios La Rosa de Guadalupe sigue sorprendiendo a televidentes y perdura entre los programas más vistos de la televisión mexicana. La producción detrás de la famosa emisión está al pendiente de las tendencias y buscan replicarlas en sus episodios.

Ocurrió con la controversia por un mago dentro de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, cuando repitieron lo ocurrido con Mariana Echeverría y Briggitte Bozzo.

Es por eso que resulta particularmente llamativo que existan episodios que parecen haber sido inspirados en otros programas del mundo, como ‘El príncipe del rap’ con Will Smith.

Se trata del episodio “Un papá de carón”, donde Rubén es un padre ausente, quien solo ilusiona a su hijo con pasar tiempo juntos y nunca cumple con lo que promete. La madre de un joven llamado Benji se vuelve a casar, y su nuevo esposo quiere ser considerado como un padre para él, pese a que no están unidos por lazos sanguíneos.

Al inicio Benji muestra rechazo por su padrastro, pero todo cambia luego de una oración a la Virgen de Guadalupe, y cuando llega Rubén a ilusionar a su hijo, pero finalmente no se lo lleva de viaje; Benji encuentra consuelo en su padrastro, a quien finalmente llama ‘papá’.

La historia y libreto original es de Carlos Mercado-Orduña, con la coadaptación de Melisandra López y Mauricio Aridjis; edición literaria de Sandra Susana Vázquez. Participan:

Zaira Navarro - Mercedes

Julián Pablo Domínguez - Leonardo

Ethan Mebarek - Benji

Mariano Ramos - Benji (niño)

Manuel Martel - Rubén

Ana Sofía Girmont - Anna

Natalia Morlacci - Luisa

Kerem Palacios - Mariana

Patricia Dávalos - Juana

Jorge Nava - Gerente

La petición por la que llegó el airecito De la Rosa de Guadalupe fue: “Que se de cuenta que no soy un papá de cartón”.

¿En qué se parece con el episodio de ‘El Príncipe del rap’?

Fue el mismo joven intérprete de Benji, Ethan Mebarek, quien expuso las similitudes el episodio donde participó en La Rosa de Guadalupe, con uno protagonizado por Will Smith en ‘El príncipe del rap’.

En esa serie de los años 90, Will se desilusiona cuando su padre lo vuelve a abandonar pese a sus promesas, por lo que encuentra consuelo en su tío Phil.

Los diálogos de ambos episodios resultan particularmente similares, por lo que el video de Ethan se volvió viral y provocó reacciones en TikTok.