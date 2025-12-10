Suscríbete
Mauricio Mejía se declara examigo de Ninel tras culparlo de castigos en LCDLF: “no quiero saber nada de ella”

El actor y estilista contó toda la verdad ante el escándalo de la salida de Conde del reality show.

Ericka Rodríguez
El actor dijo tajante que no quiere volver a saber nada de Ninel Conde.

“Ella cree que la única que importa en este planeta es ella”.

Visiblemente molesto, el actor Mauricio Mejía decidió contar toda la verdad sobre su actual relación con Ninel Conde, quien dejo su amistad “por el piso”, según declaró.

El también estilista explotó en contra de ‘El Bombón Asesino’ por ponerlo como “chivo expiatoria” en la polémica salida de la actriz de ‘La Casa de los Famosos México’.

El truene en su relación se remonta a una transmisión en vivo después de la eliminación de la famosa del proyecto televisivo. Mejía, quien había sido elegido por la cantante como su “amigo y padrino” para defenderla en las galas, se sintió traicionado cuando, después de un llamado de atención y posible multa de Televisa a Ninel, ella lo echó por delante y lo señaló como el único culpable.

Mauricio ofreció una entrevista a Cynthia Urías y Pablo Chagra donde no tuvo filtros y contó que le envió un mensaje a Conde preguntándole: “¿Qué es esto, o sea, ¿por qué dices que yo soy el culpable?”. La respuesta de la actriz fue devastadora: “Ay mira, o sea yo te di (foco)”.

Mejía destapó que a Ninel “no le está importando lo que yo estoy haciendo por ella y solamente le está importando lo que ella me dio a mí”, indicó.

El colombiano dijo que al principio se hizo cargo de las bromas imprudentes que hizo en el live y por no haber leído el contrato de la actriz, sin embargo, se indignó aún más tras ser tachado por los medios de comunicación como el “amiguito chismoso de Ninel”.

Esta situación además de herir su orgullo le habría cerrado las puertas de la televisora, pues ya se veía como un candidato para la siguiente temporada de ‘La Casa de los Famosos México’.

Mauricio Mejía fue contundente sobre la ruptura: “no quiero volver a ver a esa, no quiero volver a saber nada de ella, no le interesa mi amistad”.

El también creador de contenido acusó directamente a Conde de egocentrismo: “ella cree que la única que importa en este planeta es ella y no creo que sea así”.

Por su parte, la cantante no ha respondido a las explosivas acusaciones que Mauricio lanzó en su contra.

Te amo @Ninel Conde

Ninel Conde Mauricio Mejía
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
