Suscríbete
Famosos

Luto por comediante: Tuvo derrame cerebral, estuvo en terapia intensiva pero murió a los 50 años

Descanse en pazz Gaspar Valverde

Diciembre 10, 2025 • 
MrPepe Rivero
gaspar-valverde-.jpg

Gaspar Valverde

Instagram

En Uruguay hay luto por la muerte del humorista Gaspar Valverde. El actor perdió la vida a los 50 años luego de haber estado hospitalizado en terapia intensiva por varios días.

Gaspar se descompensó en su domicilio el jueves pasado, y fue trasladado al Sanatorio Americano en Montevideo, Uruguay.

Te puede interesar:
Karla-Shanik-Berman.jpg
Famosos
Tunden a hija de Shanik Berman por decir que los jóvenes “deberían pagar por trabajar”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Laureano-Brizuela-José-José.jpg
Famosos
¿Por qué José José perdió la voz? Laureano Brizuela destapa una verdad desconocida hasta ahora
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
¡Chabelo regresa a la televisión mexicana!
Famosos
Confirman que ‘Chabelo’ tendrá bioserie donde contará su historia y pasajes inéditos
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez

El comediante sufrió un derrame cerebral causado por un aneurisma, lo cual fue confirmado como la causa de su muerte.

Durante su hospitalización, su salud se deterioró, y médicos diagnosticaron muerte cerebral.

¿Quién era Gaspar Valverde?

En su natal Uruguay era una figura famosa del entretenimiento, pues desde los años 00 saltó a la fama en televisión y teatro.

Destacó con su espectáculo de Stand-up, y participó en programas de televisión como “Terapia de Pareja” Prueba que me amas”, entre otros.

En el pasado había tenido problemas de salud. Le diagnosticaron un carcinoma en la nariz que fue intervenido. Asimismo, durante el cumpleaños 15 de una de sus hijas, perdió el conocimiento.

Gaspar Valverde también luchaba contra la depresión. “Soy una persona muy sensible. Cualquier cosa que sienta que me está hiriendo me duele mucho y me hace mucho daño”, había dicho.

Descanse en paz.

Luto Muerte comediante
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
La-granja-vip.jpg
Famosos
La Granja VIP tiene nuevo integrante que no llegó para pelear, sino a provocar ternura
Diciembre 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero
¡Juan Gabriel no perdonó a Olga Breeskin!
Famosos
Hallan sin vida al hermano de Olga Breeskin y ella se niega a ir al funeral: “espero que se haya arrepentido”
Diciembre 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Pepillo-Origel-caída.jpg
Famosos
Pepillo Origel sufre terrible y aparatosa caída que le dejó el rostro lleno de sangre y una impactante herida
Diciembre 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
lupitajones-raul-rocha.jpg
Famosos
Lupita Jones se le va a la yugular a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo
Diciembre 09, 2025
 · 
TVyNovelas
José-Said-Marianne-Gonzaga.jpg
Viral
Ex de Marianne Gonzaga exige le entregue a su hija; la acusa de fumar embarazada y de maltratarla
Una orden judicial determinó que la custodia de Emma estará en manos de su padre, José Manuel Becerril.
Diciembre 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
LA ROSA DE GUADALUPE.jpeg
Viral
Ideas para intercambio navideño: Familia se regala “airecito” de ‘La Rosa de Guadalupe’
En TikTok se volvió viral cómo en la dinámica de regalos de la época decembrina, una familia optó por un presente fuera de lo convencional.
Diciembre 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
kimberly-perdidas-aracely.jpg
Famosos
Las Perdidas ya no le hablan, pero Kimberly la más preciosa ya es íntima de Aracely Arámbula
Aunque era cercana a Wendy Guevara, ahora la influencer se codea con ‘La Chule’ y Aylín Mujica.
Diciembre 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero
lucero-mijares-virgen-mananitas-estrellas.jpg
Famosos
Lucero Mijares y qué artistas estarán en Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en Las Estrellas
Este 2025, la celebración incluye a Carlos Rivera y María Victoria.
Diciembre 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero