Luto por comediante: Tuvo derrame cerebral, estuvo en terapia intensiva pero murió a los 50 años

En Uruguay hay luto por la muerte del humorista Gaspar Valverde. El actor perdió la vida a los 50 años luego de haber estado hospitalizado en terapia intensiva por varios días.

Gaspar se descompensó en su domicilio el jueves pasado, y fue trasladado al Sanatorio Americano en Montevideo, Uruguay.

El comediante sufrió un derrame cerebral causado por un aneurisma, lo cual fue confirmado como la causa de su muerte.

Durante su hospitalización, su salud se deterioró, y médicos diagnosticaron muerte cerebral.

¿Quién era Gaspar Valverde?

En su natal Uruguay era una figura famosa del entretenimiento, pues desde los años 00 saltó a la fama en televisión y teatro.

Destacó con su espectáculo de Stand-up, y participó en programas de televisión como “Terapia de Pareja” Prueba que me amas”, entre otros.

En el pasado había tenido problemas de salud. Le diagnosticaron un carcinoma en la nariz que fue intervenido. Asimismo, durante el cumpleaños 15 de una de sus hijas, perdió el conocimiento.

Gaspar Valverde también luchaba contra la depresión. “Soy una persona muy sensible. Cualquier cosa que sienta que me está hiriendo me duele mucho y me hace mucho daño”, había dicho.

Descanse en paz.